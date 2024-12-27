بث مباشر: شاهد حفل جوائز جلوب سوكر 2024 لحظة بلحظة

تتجه أنظار محبي كرة القدم في العالم اليوم إلى الإمارات لمتابعة الحفل الختامي لمؤتمر دبي، والذي يتضمن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر لعام 2024.
تنطلق اليوم 27 يناير ديسمبر 2024، مجريات حفل توزيع جوائز جلوب سوكر العالمية، وذلك في دبي.
وحددت اللجنة المُنظمة لجلوب سوكر هذا العام 15 فئة مختلفة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العام، أفضل مدرب في العام، أفضل نادي في العام، بالإضافة إلى عدد آخر من الجوائز. وتشمل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عدد من النجوم.
اضغط هنا لمعرفة ما هي جوائز جلوب سوكر 2024، وكل شيء عن المرشحين وتصنيفاتها وأكثر من ذلك.
متى موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 والقنوات الناقلة؟
أعلنت الجهة المنظمة أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، وسوف ينطلق الحفل في السابعة مساءً بتوقيت دبي، السادسة مساءً بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر.
سيتم نقل حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 على قناة SSC المالكة لحقوق البث تليفزيونياً
|الحدث
|الموعد
|القنوات الناقلة
|البث عبر الإنترنت
|المكان
|حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024
| الجمعة 27 ديسمبر 2024
17:00 مصر، 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات
|SSC SPORT 5
|الموقع الرسمي لجوائز جلوب سوكر
|دبي
الفائزون بجوائز جلوب سوكر 2024 وأفضل لاعب في العالم
|الجائزة
|الفائز
|أفضل لاعب في العام
|أفضل لاعب بتصويت الجمهور
|أفضل لاعبة في العام
|أفضل نادي رجال في العام
|أفضل نادي نسائي في العام
|أفضل حارس مرمى في العام
|أفضل مدرب في العام
|أفضل لاعب شاب
|أفضل لاعب في الشرق الأوسط
|أفضل فريق في الشرق الأوسط