موعد حفل جوائز جلوب سوكر 2024، القنوات الناقلة، طريقة التصويت والمرشحون

كل ما تريد معرفته عن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024، الموعد، القنوات الناقلة وطرق التصويت، قوائم المرشحين للاعب الأفضل وبقية الجوائز.

مع بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة الميلادية، طلت علينا جائزة جلوب سوكر، وهي جائزة عالمية بنكهة عربية، حيث أصبحت جائزة مؤتمر دبي الرياضي حدثًا عالميًا ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في جميع أرجاء العالم.

كانت البداية عام 2010 حيث تم تقديم ثلاث جوائز فقط، هي أفضل وكيل أعمال، وأفضل مسيرة في كرة القدم، وأفضل رئيس نادي.

استمر تنظيم مؤتمر دبي الرياضي وتوزيع جوائز في ختامه منذ 2010، وفي العام التالي مباشرةً أخذت اللجنة خطوة كبيرة للأمام بإدخالها جائزة أفضل لاعب في العام، ليتوج بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مما زاد من شعبية الجائزة الوليدة آنذاك، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف تنظيم حفل لتوزيع جوائز جلوب سوكر بشكلٍ منتظم سنوياً.

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وأعلنت اللجنة المُنظمة لمؤتمر دبي قوائم المرشحين للجوائز في 2024، كما أعلنت مكان وموعد إقامة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في نسخته الجديدة.

وفي الأسطر التالية، سنتعرف على كل شئ عن الجائزة التي فرضت نفسها على عالم الساحرة المستديرة، وأصبحت مصدر فخر للرياضة الإماراتية، وجميع الأقطار العربية من المحيط للخليج.

ما هي جوائز جلوب سوكر؟

جوائز جلوب سوكر هي جوائز تقدم في مجموعة من الفئات، والتي تمنح سنوياً لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم، سواءً كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى رؤساء أندية ووكلاء أعمال.

حفل تسليم الجوائز يتم بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية.

النسخة الأولى من جوائز جلوب سوكر كانت في عام 2010، وكانت عبارة عن 3 جوائز فقط هي: وكيل أعمال العام التي فاز بها جورج مينديش، وأفضل مدير رياضي في العام التي فاز بها ميجيل آنخيل مدير نادي أتلتيكو مدريد، وجائزة عن أفضل مسيرة مهنية التي فاز بها أدريانو جالياني المدير الرياضي السابق لنادي ميلان.

لم ينقطع تنظيم جوائز جلوب سوكر حتى عامنا الحالي، وكان عدد الجوائز يكبر في كل عام، حتى وصل إلى 15 جائزة في عام 2016، لكن هذا العدد تقلص في 2017 وأصبح 13 جائزةً فقط، ولكن في كل عام يتم تغيير الفئات الخاصة بالجوائز في جلوب سوكر.

طريقة التصويت في جوائز جلوب سوكر 2024

يمكن التصويت على الفئة التي ترغب فيها عبر الموقع الرسمي، فقط ادخل على الرابط التالي وسجل الدخول وصوت للاعبك المفضل.

متى موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024؟

أعلنت الجهة المنظمة أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024.

وسوف ينطلق الحفل في السابعة مساءً بتوقيت دبي، السادسة مساءً بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

سيتم نقل حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 على قناة أبوظبي الرياضية المالكة لحقوق البث تليفزيونياً.

ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة لمتابعة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023، فيمكنك متابعتها عن طريق الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للجائزة، كما أن متابعي النسخة العربية من موقع جول سيكونون على موعد مع تغطية مباشرة لحظة بلحظة للحفل.

الحدث الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 الجمعة 27 ديسمبر 2024

19:00 الإمارات ، 18:00 السعودية أبو ظبي الرياضية الموقع الرسمي لجوائز جلوب سوكر



ما هي فئات جوائز جلوب سوكر 2024؟



حددت اللجنة المُنظمة لجلوب سوكر هذا العام 8 فئات مختلفة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العام، أفضل مدرب في العام، أفضل نادٍ في العام، بالإضافة إلى عدد آخر من الجوائز.



الجائزة أفضل لاعب في العام أفضل لاعبة في العام أفضل نادي رجال في العام أفضل ناد نسائي في العام أفضل مدرب في العام أفضل لاعب شاب أفضل لاعب في الشرق الأوسط أفضل فريق في الشرق الأوسط



المرشحون لجائزة أفضل لاعب من جلوب سوكر 2024

تضم القائمة الخاصة بالمرشحين لجائزة أفضل لاعب في عام 2024 من جلوب سوكر 33 لاعبًا.

اللاعب النادي المنتخب نيكولو باريلا إنتر إيطاليا جود بيلينجهام ريال مدريد إنجلترا هاكان تشالهان أوغلو إنتر تركيا داني كارباخال ريال مدريد إسبانيا أرتيم دوفبيك مانشستر سيتي أوكرانيا فيل فودين مانشستر سيتي إنجلترا أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد فرنسا أليكس جريمالدو باير ليفركوزن إسبانيا فيكتور جيوكيريس سبورتنج لشبونة السويد إرلينج هالاند مانشستر سيتي الترويج هاري كين بايرن ميونخ إنجلترا توني كروس ريال مدريد (معتزل) ألمانيا روبرت ليفاندوفسكي برشلونة بولندا أديمولا لقمان أتالانتا نيجيريا إيميليانو مارتينيز أستون فيلا الأرجنتين لاوتارو مارتينيز إنتر الأرجنتين كيليان مبابي ريال مدريد فرنسا ليونيل ميسي إنتر ميامي الأرجنتين داني أولمو برشلونة إسبانيا كول بالمر تشيلسي إنجلترا رودريجو جويس ريال مدريد البرازيل رودري مانشستر سيتي إسبانيا كريستيانو رونالدو النصر البرتغال بوكايو ساكا آرسنال إنجلترا محمد صلاح ليفربول مصر ويليام ساليبا آرسنال فرنسا فيديريكو فالفيردي ريال مدريد أوروجواي فينيسيوس جونيور ريال مدريد البرازيل فيتينيا البرتغال باريس سان جيرمان نيكو ويليامز إسبانيا أتلتيك بيلباو فلوريان فيرتس ألمانيا باير ليفركوزن جرانيت تشاكا سويسرا باير ليفركوزن لامين يامال إسبانيا برشلونة

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم من جلوب سوكر 2024

تم اختيار 20 لاعبة من بين أبرز لاعبات كرة القدم خلال العام الجاري، للتنافس على جائزة جلوب سوكر.

اللاعبة الفريق أيتانا بونماتي برشلونة آدا هيجربرج ليون لورين هيمب مانشستر سيتي لورين جيمس تشيلسي ماري-أنطوانيت كاتوتو) باريس سان حيرمان إيفا بايور برشلونة سلمى بارالويلو برشلونة أليكسيا بوتياس برشلونة مايرا راميريز تشيلسي ليا شولر بايرن ميونخ لوسي برونز تشيلسي تابيثا تشاوينجا باريس سان حيرمان جراسي جيورو باريس سان حيرمان مانويلا جوليانو روما كارولين جراهام هانسن برشلونة باتريشيا جويجارو برشلونة يوليا جوين بايرن ميونخ يوي هاسيجاوا مانشستر سيتي خديجة شو مانشستر سيتي جلوديس فيجوسدوتير بايرن ميونخ

الأندية المرشحة لجائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر 2024

تم ترشيح 12 ناديًا من بين قارات العالم للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في العالم لعام 2024.



النادي البلد ريال مدريد إسبانيا أتلتيكو مينيرو البرازيل بوتافوجو البرازيل إنتر إيطاليا أتالانتا إيطاليا مانشستر سيتي إنجلترا الأهلي مصر العين الإمارات أولمبياكوس اليونان باير ليفركوزن ألمانيا

باريس سان جيرمان فرنسا سبورتنج لشبونة البرتغال

الأندية المرشحة لجائزة أفضل فريق للسيدات من جلوب سوكر 2024

تم ترشيح خمسة أندية أوروبية للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل نادي سيدات في العالم لعام 2024.

النادي البلد تشيلسي إنجلترا بايرن ميونخ ألمانيا ليون فرنسا برشلونة إسبانيا روما إيطاليا

المرشحون لجائزة أفضل مدرب من جلوب سوكر 2024

تم ترشيح تسعة مدربين للتنافس على جائزة جلوب سوكر في عام 2024.

المدرب النادي / المنتخب كارلو أنشيلوتي ريال مدريد تشابي ألونسو باير ليفركوزن ميكيل أرتيتا آرسنال ليونيل سكالوني الأرجنتين لويس إنريكي باريس سان جيرمان لويس دي لا فوينتي إسبانيا جان بييرو جاسبيريني أتالانتا تشافي برشلونة بيب جوارديولا مانشستر سيتي سيموني إنزاجي إنتر ليونيل سكالوني الأرجنتين

المرشحون لجائزة أفضل لاعب شاب من جلوب سوكر 2023

تم ترشيح عشرة لاعبين من حول العالم للتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب من جلوب سوكر في عام 2023.

اللاعب الفريق المنتخب باو كوبارسي برشلونة إسبانيا ديزيري دوي باريس سان جيرمان فرنسا اليخاندرو جارناتشو مانشستر يونايتد الأرجنتين كوبي ماينو مانشستر يونايتد إنجلترا جواو نيفيش باريس سان جيرمان البرتغال ألكساندر بافلوفيتش بايرن ميونخ ألمانيا أردا جولر ريال مدريد تركيا سافينيو مانشستر سيتي البرازيل لامين يامال برشلونة إسبانيا كنان يلدز يوفنتوس تركيا

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر 2024

تم ترشيح سبعة لاعبين للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في الشرق الأوسط في عام 2024.

اللاعب الفريق المنتخب مراد باتنا الفتخ السعودي المغرب سالم الدوسري الهلال السعودي السعودية رياض محرز الأهلي السعودي الجزائر كاكو العين الإماراتي باراجواي كريستيانو رونالدو النصر السعودي البرتغال

سفيان رحيمي العين الإماراتي المغرب سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش الهلال السعودي صربيا

المرشحون لجائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط من جلوب سوكر 2024

تم ترشيح خمسة فرق للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل فريق في الشرق الأوسط في عام 2024.