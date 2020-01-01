بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي 2020

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الفيصلي ضد الأهلي في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، والتي تقام في مدينة الملك سلمان الرياضية

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الفيصلي 1 × 0 الأهلي

🔗 — بث مباشر لمباراة #الفيصلي_الاهلي (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/cyTka1CNvx — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020

أما الفيصلي فيحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بفارق 5 نقاط من الأهلي الثالث، ونقطتين من الوحدة الرابع، وقد فاز الفريق في 13 مباراة هذا الموسم وتعادل واحدة وخسر 10.

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مباراة شيقة ينتظرها عشاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فهل ينتصر بها الراقي ويقترب من النصر صاحب المركز الثاني، أم يفوز العنابي ويقترب من المارد الأحمر؟

ترتيب هدافي الدوري السعودي

تشكيل الفيصلي:

يبدأ المدرب بريكليس شاموسكا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

مصطفى ملائكة

محمد قاسم - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - خالد الغامدي

خاليم هيلاند - حسين القحطاني

أحمد أشرف - يوسف الجبلي - مصطفى البصاص

ويليام ألفيش

تشكيلة فريق ⁧ #الفيصلي ⁩ الأساسية والأحتياطية في لقاء ⁧ #الاهلي

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين pic.twitter.com/ql2TTuFgBi — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) August 15, 2020

البدلاء: أحمد كسار - عقيل بلغيث - علي معدي - خالد كعبي - مشاري الثمالي - حسين آل قريش - رمزي صولان - أحمد العنزي - جيليرمي سانتوس

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب ميلويفيتش بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

لوكاس ليما - عبد الباسط هندي - محمد الخبراني - عبد الله ترمين

يوسف الحربي - محمد المجحد

عبد الرحمن الغريب - علي الأسمري - سلمان المؤشر

عمر السومة

البدلاء: ياسر المسيليم - محمد الربيعي - محمد بصاص - أحمد النخلي - يزيد البكر - علي الشيخي - فهد مجرشي - مازن أبو شرارة.

الهدف الأول للفيصلي عن طريق يوسف الجبلي في الدقيقة 27