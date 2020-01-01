الفيصلي v الأهلي

بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي 2020

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الأهلي - الاتحاد
شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الفيصلي ضد الأهلي في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، والتي تقام في مدينة الملك سلمان الرياضية

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الفيصلي 1 × 0 الأهلي

أما الفيصلي فيحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بفارق 5 نقاط من الأهلي الثالث، ونقطتين من الوحدة الرابع، وقد فاز الفريق في 13 مباراة هذا الموسم وتعادل واحدة وخسر 10.

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    ترتيب هدافي الدوري السعودي

    تشكيل الفيصلي:

    يبدأ المدرب بريكليس شاموسكا بالتشكيل التالي:

    التشكيل | 4-2-3-1

    مصطفى ملائكة
    محمد قاسم - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - خالد الغامدي
    خاليم هيلاند - حسين القحطاني
    أحمد أشرف - يوسف الجبلي - مصطفى البصاص
    ويليام ألفيش

    البدلاء: أحمد كسار - عقيل بلغيث - علي معدي - خالد كعبي - مشاري الثمالي - حسين آل قريش - رمزي صولان - أحمد العنزي - جيليرمي سانتوس

    تشكيل الأهلي:

    يبدأ المدرب ميلويفيتش بالتشكيل التالي:

    التشكيل | 4-2-3-1

    محمد العويس
    لوكاس ليما - عبد الباسط هندي - محمد الخبراني - عبد الله ترمين
    يوسف الحربي - محمد المجحد
    عبد الرحمن الغريب - علي الأسمري - سلمان المؤشر
    عمر السومة

    البدلاء: ياسر المسيليم - محمد الربيعي - محمد بصاص - أحمد النخلي - يزيد البكر - علي الشيخي - فهد مجرشي - مازن أبو شرارة.

    الهدف الأول للفيصلي عن طريق يوسف الجبلي في الدقيقة 27

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