فيديو | أزمة في كل مباراة .. عبد الرزاق حمد الله يدخل في مشادة عنيفة بودية الشباب ضد تينيريفي!

الشباب يتعادل وديًا .. وحمد الله يواصل إثارة الجدل

تعادل نادي الشباب وديًا ضد تينيريفي الإسباني، خلال المعسكر المقام حاليًا في إسبانيا استعدادًا للموسم المقبل 2024-25، وذلك باللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء، حيث واصل فيه النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أزماته.

وسجل ثلاثية الشباب النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، والأرجنتيني كريستيان جوانكا، والمهاجم هارون كمارا بالدقائق 61 و 73 و 81 من عمر المباراة.

وكان الشباب متقدًا بثلاثية مقابل هدف حتى آخر 5 دقائق في المباراة، حيث استقبل هدفين في الوقت القاتل، لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

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وشهدت المباراة لقطة مثيرة أخرى بطلها حمد الله، بعدما قام أحد لاعبي تينيريفي بدفع أحد لاعبي الشباب أرضًا، ليقوم حمد الله بالاندفاع تجاه اللاعب والدخول معه في شباك بالأيدي.

وتدخل نجوم الفريقين من أجل فض الاشتباك الذي حدث، ليُواصل حمد الله لقطاته المثيرة للجدل، بعدما قام بـ"إنزال" يد الحكم المرفوعة خلال حديث حدث بينهما.