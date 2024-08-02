فيديو | "تصرف غريب ضد الحكم وإهدار هدف سهل" .. عبدالرزاق حمدالله يسقط في ظهوره الأول مع الشباب

الشباب يعسكر في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد..

ظهر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، "لأول مرة" في مباريات نادي الشباب السعودي؛ وذلك بعد الانضمام إليه رسميًا في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف عملاق جدة الاتحاد.

الشباب وبمشاركة حمدالله، سقط بهدف مقابل اثنين أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاس بالماس الإسباني؛ على هامش المعسكر الخارجي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وصنع المهاجم المغربي، هدف الشباب "الوحيد" في المباراة الودية؛ والذي سجله النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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لكن.. عبدالرزاق حمدالله أهدر هدفًا سهلًا للغاية؛ عندما سدد الكرة بشكل سيئ، في لعبة "شبه انفراد" بحارس الفريق الإسباني، في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.

وكعادته في الكثير من المباريات.. أثار حمدالله الجدل في "ودية" الشباب ولاس بالماس؛ وذلك بقيامه بـ"إنزال" يد الحكم المرفوعة إلى الأسفل، أثناء حديثه معه بشكل عنيف، احتجاجًا على عدم احتساب خطأ له على حدود منطقة الجزاء.

جدير بالذكر أن نادي الشباب؛ هو "التجربة الثالثة" لحمدالله في الملاعب السعودية؛ بعد لعبه مع النصر في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، ثم الاتحاد من يناير 2022 إلى يوليو 2024.