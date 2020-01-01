فيديو: أهداف مباراة بايرن ودورتموند في كأس السوبر الألماني 2020

شاهد أهداف مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني 2020، والتي انتهت بفوز الأحمر البافاري بثلاثة أهدافٍ لهدفين...

كان عشاق كرة القدم اليوم في جميع أنحاء العالم على موعد مع الكلاسيكير بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني 2020، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر البافاري بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

تقدم البايرن في الدقيقة 18 من عمر المباراة، حيث انطلق ليفاندوفسكي بالكرة في اليمين ثم أرسل عرضية أرضية حولها توليسو للشباك.

أضاف توماس مولر الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 32 من زمن المباراة، وجاء من عرضية من اليسار عن طريق دافيس حولها مولر برأسه للشباك.

المزيد من الفرق

عاد بوروسيا دورتموند من بعيد وتعادل مع البايرن، وجاء الهدف الأول في الدقيقة 39 من عمر المباراة عن طريق يوليان براندت من تسديدة من انفراد شبه تام بمانويل نوير.

أما الهدف الثاني لدورتموند جاء في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني، سجله هالاند بعد أن انفرد بالحارس الألماني.

سجل جوشوا كيميش هدف فوز بايرن ميونخ في الدقيقة 82، وجاء من عرضية أرضية حولها نجم الوسط للمرمى من عمق منطقة الجزاء، فأبعد بوركي الكرة وارتدت له بعد أن سقط بفعل تدخل من هوميلز عليه، لكنه تابع الكرة في الشباك وهو ساقط.

بهذه النتيجة حصد البايرن كأس السوبر الألماني للمرة الثامنة في تاريخه، وخسر بوروسيا دورتموند مباراة السوبر للمرة الخامسة.