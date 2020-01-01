فيديو: ملخص مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو ملخص مباراة الأهلي والشباب في إطار الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما

استضاف النادي الأهلي الشباب اليوم الإثنين ٢٣ نوفمبر ضمن أحداث الجولة الخامسة من الدوري السعودي على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

أحرز اللاعب عبد الله حسون في الدقيقة الثانية من المباراة الهدف الأول للامبراطور من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصتدمت بالعارضة وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

في الدقيقة قبل الأخيرة قام الحمدان بالضغط على حارس الأهلي محمد العويس الذي مرر كرة ضعيفة لخضراني لم يستطع المدافع الحفاظ على كرته بعد ضغط من كريستيان خوانكا لينجح في الحصول على الكرة ومررها لحمدان الذي قام بتمريرها مرة أخري بالكعب لخوانكا ليحرز هدف التعادل للشباب.

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من كرة أمامية من القحطاني مرت من بين قدمي الحارس محمد العويس لتجد فواز الصقور في انتظارها ليحرز الهدف الثاني لليث الأبيض في الدقيقة ٤٨.

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أهدى الحارس جيدريوس أرلاوسكيس الكرة من تمريرة خاطئة للاعب الأهلي ماركو مارين الذي لم يرفض الهدية وسدد الهدف الثاني في الدقيقة ٥٠ من عمر المباراة.

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انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي ٢-٢ وأصبح الليث الأبيض في المركز الثاني برصيد ١١ نقطة، و الأمبراطور في المركز الرابع برصيد ١٠ نقاط.