جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الأهلي في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي 2020-21 يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وذلك بموسمٍ جديد ينتظر أن يكون قويًا ومثيرًا لجميع محبي كرة القدم في السعودية والوطن العربي.

فاز الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، وهو البطل التاريخي لبطولة الدوري حيث يمتلك 16 لقبًا، وحصل على المركز الثاني 15 مرة، ويأتي خلفه النصر برصيد 9 ألقاب، وحصل على المركز الثاني 5 مراتٍ طوال تاريخه.

كان الموسم السابق من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان استثنائي، حيث توقف في الأشهر الأولى من 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، وبعد حوالي 4 أشهر عاد من جديد، لكن عادت المباريات بدون جمهور وبإجراءات احترازية كبيرة من المتوقع أن تستمر على الأقل مع بداية الموسم الجديد.

المزيد من الفرق

ضم الأهلي عدد من اللاعبين في سوق الانتقالات، على رأسهم ليوبومير فيسا من بنفيكا، إدريس فتوحي من الحزم، وأليكساندرو ميتريتسا من نادي نيويورك سيتي الأمريكي.

أما عن الراحلين عن النادي الأهلي في الميركاتو، فعلى رأسهم عبد الفتاح عسيري الذي غادر للنصر، وسوزا الذي رحل إلى بشكتاش، ودجانيني الذي فسخ عقده مع الفريق وتسبب في أزمة قبل نهاية الموسم.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الأهلي وترتيبه في الدوري السعودي 2020-21 ، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الأهلي والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020

سيكون موعد مباراة الأهلي الأولى في الدوري السعودي هو الأحد 18 أكتوبر 2020 ضد نادي الباطن خارج أرضه، وموعد الديربي ضد الاتحاد هو السبت 31 أكتوبر 2020.

جدول مباريات #الأهلي في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2020 ⚽💚 pic.twitter.com/HmkbRxFwmb — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 3, 2020

سيستضيف الراقي النصري في الكلاسيكو الأول يوم الجمعة 11 ديسمبر، كما سيواجه الهلال في 15 يناير 2020.

الجولة المباراة الموعد الملعب 1 الباطن - الأهلي الأحد 18 أكتوبر 2020،

1 ربيع الأول 1442،

18:00 السعودية، 17:00 مصر ملعب نادي الباطن 2 الأهلي - الوحدة الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

19:55 السعودية، 18:55 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية 3 الاتحاد - الأهلي السبت 31 أكتوبر 2020،

14 ربيع الأول 1442،

19:50 السعودية، 18:50 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية 4 العين - الأهلي السبت 7 نوفمبر 2020،

21 ربيع الأول 1442،

15:35 السعودية، 16:35 مصر مدينة الملك سعود الرياضية 5 الأهلي - الشباب السبت 21 نوفمبر 2020،

6 ربيع الآخر 1442،

18:15 السعودية، 17:15 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية 6 الأهلي - الفيصلي السبت 28 نوفمبر 2020،

13 ربيع الآخر 1442،

19:40 السعودية، 18:40 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية 7 ضمك - الأهلي 3 - 5 ديسمبر 2020،

18 - 20 ربيع الآخر 1442 مدينة الأمير سلطان الرياضية 8 النصر - الأهلي 9 - 11 ديسمبر 2020،

24 - 26 ربيع الآخر 1442 ستاد الملك فهد الدولي 9 الأهلي - الفتح 18 - 20 ديسمبر 2020،

3 - 5 جمادى الأولى 1442 مدينة الملك عبد الله الرياضية 10 الرائد - الأهلي 24 - 26 ديسمبر 2020،

9 - 11 جمادى الأولى 1442 مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة 11 الأهلي - التعاون 31 ديسمبر 2020 - 2 يناير 2021،

16 - 18 جمادى الأولى 1442 مدينة الملك عبد الله الرياضية 12 القادسية - الأهلي 7 - 9 يناير 2021،

23 - 25 جمادى الأولى 1442 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية 13 الأهلي - الهلال 14 - 15 يناير 2021،

1 - 2 جمادى الآخرة 1442 مدينة الملك عبد الله الرياضية 14 الأهلي - أبها 18 - 19 يناير 2021،

5 - 6 جمادى الآخرة 1442 مدينة الملك عبد الله الرياضية 15 الاتفاق - الأهلي 23 - 24 يناير 2021،

10 - 11 جمادى الآخرة 1442 ستاد الأمير محمد بن فهد

ترتيب الأهلي في الدوري السعودي 2020-21