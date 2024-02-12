فيديو | التشكيك مستمر .. الحقيقة كاملة في اختلاف تصريحات حسين الصادق مع حيثيات إيقاف نواف العقيدي!

جدل جديد في قضية إيقاف نواف العقيدي..

SHAHID

في أول ظهور إعلامي بعد "أزمة المتمردين".. حرص حسين الصادق، مدير منتخب السعودية الأول لكرة القدم، على كشف الحقائق أمام الرأي العام.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لجنة الاحتراف عاقبت حارس النصر نواف العقيدي بالإيقاف "5 أشهر"، مع إيقاف كل من محمد مران وعلي هزازي وخالد الغنام "شهرًا"، والاكتفاء بغرامات مالية ضد الثنائي سلمان الفرج وسلطان الغنام؛ عقب اتهامهم بالتمرد ورفضهم اللعب للمنتخب السعودي.

لكن.. بعض الحقائق التي كشف عنها الصادق، مساء يوم الإثنين؛ تسببت في إثارة الجدل أكثر في الشارع الرياضي السعودي؛ خاصة تلك المتعلقة بنواف العقيدي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

مدير المنتخب قال في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، إن العقيدي طلب منه إجازة قبل مباراة الأخضر أمام لبنان، والتي لعبت يوم 4 يناير الماضي؛ من أجل زيارة والدته.

وأضاف: "عرضت الأمر على مانشيني، ثم عُدت مجددًا إلى نواف؛ حيث أخبرته بأن المدير الفني الإيطالي، وافق على منحه إجازة لمدة يومين".

وأوضح حسين الصادق، أن إدارة المنتخب السعودي، حجزت تذاكر الطيران لحارس النصر، الذي ذهب إلى العاصمة السعودية الرياض "يومين"، قبل أن يعود لمعسكر الأخضر مجددًا، بعد انتهاء الإجازة.

هذه التصريحات تختلف مع بيان لجنة الاحتراف السعودية، الذي ذكر في حيثيات عقوبة العقيدي؛ بأن جميع طلبات الحارس الشاب، قد تم رفضها من إدارة المنتخب؛ وهو ما أثار حملة تشكيك واتهامات عنيفة بـ"تعمد" إيقاف حارس النصر.

لذلك.. حرص الصادق للخروج مجددًا، وتوضيح هذه النقطة رسميًا؛ عندما قال: "رفضنا فعلًا طلب العقيدي، بالحصول على إجازة في بداية المعسكر، ثم تراجعنا ومنحناه إجازة لمدة يومين، بعد مباراة السعودية ولبنان".

SHAHID