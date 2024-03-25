هدد برشلونة وهرب من ورطة تشواميني .. مبابي: هذا ما قصده لاعب ريال مدريد!

مبابي يتصرف بذكاء ويهدد برشلونة...

نجح كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في الهروب من المأزق الذي أثاره أوريليان تشواميني، لاعب ريال مدريد، حول مستقبل النجم الفرنسي، وإمكانية انضمامه للميرينجي.

وكان تشواميني، قد خرج في تصريحات عبر " Telefoot" صباح اليوم وقال فيها: " الإسبان يعرفون جيدًا من هو مبابي، وعلى الرغم من ذلك، سيدركون عظمته عندما يُشاهدونه كل يوم". (طالع المزيد)

ومن جانبه أوضح مبابي، القصد من تصريحات مواطنه، وقال في تصريحات صحفية: "لقد كان يتحدث عني بالفعل، ولكني واجهت ريال سوسييداد، وسنلعب امام برشلونة في دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "وإذ تخطينا عقبة برشلونة، من الممكن أن نلعب أمام أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي، لذا سيراني الإسباني بشكل منتظم في الفترة القادمة".

ومن المنتظر أن يلعب باريس سان جيرمان، أمام برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيخوض الفائز من تلك المباراة، مواجهة نصف النهائي مع الفائز من أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.