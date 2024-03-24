صورة | اعتراف خطير تم حذفه .. نجم ريال مدريد يتورط بسبب كيليان مبابي!

تعرف على ما قاله نجم ريال مدريد بشأن مبابي

تورط النجم الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد في اعتراف خطير، بشأن مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي اقترب كثيرًا من مزاملة الأول في نفس الفريق.

ونشرت "Telefoot" الفرنسية عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو لتصريحات تشواميني في تمام الـ11:13 صباح اليوم الأحد 24 مارس، ولكن سرعان ما تم حذفه بسبب الضجة التي أحدثتها تصريحاته.

وقال تشواميني في الفيديو الذي تم حذفه: "الإسبان يعرفون جيدًا من هو مبابي، وعلى الرغم من ذلك، سيدركون عظمته عندما يُشاهدونه كل يوم".

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تصريحات تشواميني تعد اعترافًا منه بأن زميله بالمنتخب الفرنسي، قد أنهى كل شيء يخص انتقاله إلى ريال مدريد، ولكن سرعان ما تم حذف الفيديو بسبب تورط نجم ريال مدريد في هذا الأمر.

وكان مبابي قد أعلن في تصريحات قبل مواجهة فرنسا ضد ألمانيا الودية، عن أنه سيكشف عن فريقه الجديد قبل بداية يورو 2024، مشددًا على أنه يُريد التركيز مع الديوك في البطولة التي ستقام الصيف المقبل.