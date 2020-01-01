فيجو يسخر من السلطات الإسبانية لتكريم محاربي كورونا

هل هو على حق؟

سخر لويس فيجو، أسطورة كرة القدم البرتغالية، من أنباء منح وسام استثنائي لفرناندو سيمون، مدير مركز تنسيق التنبيهات والطوارئ الصحية بمدينة سرقسطة، تكريمًا لجهوده في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وكانت إسبانيا أحد أكثر دول العالم تضررًا من فيروس كورونا مع اندلاع الأزمة، غير أن الأرقام في الأشهر الأخيرة بدأت في التحسن إلى حدٍ كبير ما جعل البلاد تبدأ في إعادة الحياة لطبيعتها من جديد.

كرة القدم الإسبانية عادت للحياة منذ يوم الخميس الماضي بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، كما تم الاستقرار على إنهاء الدوري الإسباني في أغسطس واستكمال جولاته الـ11 المتبقية خلال الشهرين القادمين بدون حضور جماهيري.

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واقترحت بعض الأحزاب أن يُمنح فرناندو سيمون الميدالية الذهبية للمدينة، وهو أعلى وسام من الممكن أن يتحصل عليه أحد في سرقسطة، لكن هذا يبدو بوضوح أنه لا يعجب فيجو، الذي رد على الأمر بتغريدة على موقع تويتر.

أسطورة ريال مدريد كتب "إنهم سريعون للغاية في منح الأوسمة!" في إشارة إلى أنه لا يؤمن باستحقاق سيمون أو غيره من مسؤولي الصحة الإسبانية التكريم على جهودهم.

هذه ليست المرة الأولى التي يُهاجم فيها فيجو السلطات الصحية الإسبانية، فهو يؤمن بأنها قد تعاملت بصورة خاطئة من كورونا منذ ظهوره للمرة الأولى في فبراير ومارس الماضيين، ما قد يُفسر سخطه من تكريم أي شخص منهم.

الجدير بالذكر أن كرة القدم كان لها تأثيرًا كبيرًا على تفشي كورونا في إسبانيا، فيُزعم أن مباراة أتالنتا الإيطالي أمام فالنسيا في دوري أبطال أوروبا كانت أحد أهم أسباب انتقال العدوى في مدينة الخفافيش وفي إسبانيا كلها.