فيجو: فينيسيوس هو الهواء النقي في موسم ريال مدريد الفاسد

تعرف على تصريحات فيجو حول موسم فينيسيوس

أشاد لويس فيجو، لاعب ريال مدريد السابق، بالمستوى الذي يقدمه فينيسيوس جونيور مع الملكي خلال الموسم الجاري رغم الخروج دون أي بطولة.

فينيسيوس انفجر تحت قيادة سانتياجو سولاري قبل التعرض لإصابة أمام أياكس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد معاناة مع جولين لوبيتيجي.

وقال فيجو في تصريحات صحفية: "فينيسيوس جونيور هو النقطة الإيجابية لموسم ريال مدريد بعد الفشل في تحقيق أي بطولة، ربما نعتبره الهواء النقي".

وتابع: "إنّه يمتلك شخصية كبيرة وموهبة واضحة وصفات قيادية في الملعب رغم صغر سنه. من المهم للغاية متابعة تطوره".

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لاعب برشلونة وريال مدريد السابق أكد أنّ انضمام اللاعب إلى كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل قد تكون فرصة جيدة ليتمكن من المنافسة على مستوى أكبر.

واختتم: "رغم كل هذه الإمكانيات إلا أنّ اللاعب لا يزال شابًا ويجب أن تكون مهمة النادي الأولى الاستفادة منه وثقل قدراته".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد اقترب من التوقيع مع إيدين هازارد من تشيلسي مما قد يؤثر على دقائق اللعب التي يخوضها فينيسيوس.