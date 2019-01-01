ريال مدريد يبدأ عملية "ضم هازارد" من تشيلسي

هل تتُوج بالنهاية السعيدة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدأ ريال مدريد بالفعل عملية ضم إيدين هازارد لصفوفه الموسم القادم، حسب المعلومات التي وصلت لمراسلنا في لندن.

ويدخل اللاعب البلجيكي الموسم القادم عامه الأخير في عقده مع تشيلسي، ورغم محاولات النادي تجديده ومنح لاعبه الراتب الأعلى في النادي إلا أن تلك المحاولات لم تُسفر عن أي نجاح يُذكر، وقد تلقت الآن ضربة موجعة بإعادة تعيين زين الدين زيدان مديرًا فنيًا لريال مدريد.

إذ أبدى اللاعب دومًا رغبته العمل تحت قيادة المدرب الفرنسي الذي يراه قدوته ومثله الأعلى في كرة القدم، وكذلك لم يخف هازارد حلمه باللعب في ريال مدريد، وهو ما يجعل الفرصة مناسبة جدًا حاليًا لإتمام تلك الخطوة.

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ويرغب تشيلسي بالحصول على 100 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن صاحب الـ28 عامًا في سوق الانتقالات الصيفي القادم، إلا أن ذلك الهدف قد يبدو بعيدًا عن أرض الواقع خاصة مع إمكانية توقيع هازارد لأي فريق مجانًا خلال يناير 2020.

ولا يُواجه تشيلسي خطر فقدان هازارد فقط الموسم القادم، بل كذلك لاعبه الموهوب كالوم هودسون أودوي الذي يدخل أيضًا عامه الأخير في عقده مع الفريق ويرفض كل المحاولات لتجديده مفضلًا الرحيل إلى بايرن ميونيخ، والذي حاول بالفعل ضمه في يناير الماضي لكن كل عروضه رفضت من النادي الإنجليزي.