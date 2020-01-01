فيتولو: جئنا إلى السعودية لنحقق السوبر وليس لتقديم مباريات مشرفة

لاعب أتلتيكو مدريد يؤكد رغبة فريقه في الحصول على لقب السوبر الإسباني

شدد فيتولو، لاعب أتلتيكو مدريد أن فريقه جاء إلى السعودية ليحقق لقب السوبر الإسباني، ليس لمجرد تقديم مباريات كبيرة.

وحقق أتلتيكو فوزاً هاماً على برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وقال فيتولو في تصريحات عقبت اللقاء: "الشوط الثاني لعبنا أفضل من الأول، برشلونة سيطر على اللقاء، ولكن نحن جئنا إلى هنا لنحقق الكأس".

وتقدم أتلتيكو في المباراة بهدف نظيف، قبل أن يتقدم برشلونة بهدفين لهدف، وفي الدقائق الأخيرة سجل الروخي بلانكوس هدفين الفوز.

وواصل: "كنا متقدمين ولم نستطع الحفاظ على النتيجة، وهذا يرجع لبراعة ميسي، الذي كان من الصعب إيقافه، ولكن اليوم أظهرنا للجميع أننا نمتلك الشجاعة اللازمة".

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وحول المباراة القادمة للفريق أمام ريال مدريد قال فيتولو: "نحن جئنا إلى هنا لنحقق اللقب، ليس لمجرد تقديم مباريات كبيرة، ريال مدريد فريق كبير وستكون مباراة كبيرة أتمنى أن يستمتع بها الجميع وتليق بالكرة الإسبانية".

جدير بالذكر أن أتلتيكو سيواجه ريال مدريد، مساء الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.