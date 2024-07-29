فيتور روكي يرفض مغادرة برشلونة .. والهلال يلجأ لسيناريو الاتحاد في البحث عن بديل!

السبب وراء تمسك فيتور روكي برفض عرض الهلال..

يبدو أن الملف قد حُسم بصورة عملية، باتخاذ البرازيلي فيتور روكي، مهاجم برشلونة الإسباني، قراره حول فكرة الرحيل عن القلعة الكتالونية، بعد تلقي عرض من نادي الهلال، للتعاقد معه خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة وضع ملف رحيل فيتور روكي، كأولوية بالنسبة للإدارة، حيث لم يحظ المهاجم البرازيلي صاحب الـ19 عامًا، بفرصة اللعب بشكل أساسي مع المدرب السابق تشافي هيرنانديز، فيما قدم الهلال عرضًا لضم اللاعب على سبيل الإعارة، على أن يتضمن العقد خيار الشراء الإلزامي بمجرد انتهاء الإعارة.

وذكر الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عبر منصة (إكس)، أن فيتور روكي، ومدربه، رفضا عرض الهلال بعد مفاوضات بين الناديين، من منطلق رغبة المهاجم الإسباني في البقاء داخل أرجاء الفريق الكتالوني، حيث يرغب في إثبات استحقاقه لمكان أساسي في كتيبة المدرب الجديد، الألماني هانزي فليك، خلال الموسم المُقبل.

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ويرتبط فيتور روكي (19 عامًا) بعقد مع برشلونة، حتى يونيو 2031، فيما شارك اللاعب في 16 مباراة فقط مع برشلونة، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين في شباك أوساسونا وألافيس، ضمن 14 لقاءً في الدوري الإسباني، كما لعب مباراتين في كأس ملك إسبانيا، بينما لم يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف رومانو أن الهلال طلب معلومات عن مهاجمين آخرين تحت 21 عامًا، كبدائل محتملة، بما في ذلك، جون دوران، لاعب أستون فيلا، الذي يرغب في الانتقال إلى وست هام يونايتد.

ويسير الهلال على خطى الاتحاد، في الميركاتو الصيفي، بعد نجاح العميد في التعاقد رسميًا مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، بعقد لمدة 5 مواسم.