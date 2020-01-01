فيتوريا يكشف موقفه من تجديد عقده مع النصر السعودي

روي فيتوريا يكشف عن هدفه بعد انتهاء رحلته مع النصر.

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، عن سبب قبوله تدريب ناديه الحالي، بعد تجربته الناجحة رفقة بنفيكا البرتغالي، ليخوض أول تجاربه خارج بلاده.

روي فيتوريا قال خلال تصريحات لصحيفة "تريبونا إكسبريسو" البرتغالية: "موافقتي على تدريب النصر كان قرارًا صعبًا، ولكن كان لدي شعورًا إيجابيًا للغاية، بشأن المملكة العربية السعودية، مع الشخص الذي تحدثت معه".

المدرب البرتغالي تابع: "النصر كان في المركز الثاني، وكانت لديه فرصًا لتتويج بلقب الدوري السعودي وكأس الملك، واللعب في دوري أبطال آسيا، ووجدت الناس في السعودية ودودون للغاية، ولديهم عادة بإهداء الزهور بعد الوصول إلى أي فندق أو مكان عام".

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المدير الفني للنصر أردف: "حاليًا زوجتي وأبنائي متواجدين في السعودية معي، وهو مستمتعون بالحياة هنا، ابنتاي في مدرسة دولية، ونجلي سانتياجو 3 سنوات في مركز الرعايا داخل المجمع الذي نعيش فيه، والذي يضم 23 برتغاليًا، لأنني أحضرت أيضًا معي مدربين وفريق طبي ونحن جميعًا مع عائلاتنا".

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وتحدث فيتوريا عن إمكانية تجديد عقده، حيث قال: "أنا الآن عدت إلى البرتغال، في ظل توقف الدوري السعودي، الذي لن يعود قبل أغسطس المقبل، وسينتهي عقدي بنهاية الموسم الحالي، وهناك إمكانية للتجديد، ولكن لم يتم حسم القرار بعد".

واختتم فيتوريا تصريحاته قائلًا: "إذا أتيحت لي الفرصة فأريد العودة إلى البرتغال مرة أخرى، من أجل تحقيق هدفين لن أفصح عنهما، فأنا أحلم بالتدريب في الدوري الإنجليزي والإسباني".

فيتوريا تولى تدريب النصر السعودي في فبراير 2019، حيث نجح في قيادة الفريق الأصفر للتتويج ببطولتي الدوري السعودي، وكأس السوبر المحلي.