فيتوريا: الدوري قد يعود في أغسطس.. وتم السيطرة على كورونا

فيتوريا يتحدث عن إجراءات السعودية ضد فيروس كورونا

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر، عن إجراءات الحكومة السعودية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغادر فيتوريا إلى بلاده خلال الفترة الأخيرة بعد توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مؤخرًا.

وقال فيتوريا في تصريحات لموقع "مايس فوتبول" البرتغالي: "عزلنا هناك في السعودية ولكن شعرنا بأمان كبير والحكومة وضعت الكثير من القيود لتأمين الجميع".

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وأضاف: "الحكومة هناك تمكنت من السيطرة على الوباء بشكل كبير، والعودة للوطن دائمًا جيدة وأيضًا كنا في حالة جيدة في السعودية".

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وتابع فيتوريا تصريحاته: "الدوري السعودي قد يعود في أغسطس المقبل ولكن الأمر يعتمد بشكل كبير على كيفية مواجهة الوباء".

ويعد فيتوريا من المدربين الأجانب المميزين في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة وقاد العالمي للتتويج بالدوري الموسم الماضي.