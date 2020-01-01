فونت يُهادي برشلونة بأول صفقة مجانية حال فوزه بالرئاسة!

خطوة جيدة..

رغم أن غالبية تصريحات مرشحي رئاسة برشلونة تتحدث عن صفقات ضخمة في الصيف، إلا أن المرشح فيكتور فونت على وجه التحديد يُفكر بصورة تبدو مختلفة بعض الشيء.

تقارير من الصحافة الإسبانية تداولت أن فونت سيُهادي البرسا سريعًا إذا انتصر في الانتخابات، من خلال التعاقد مع خوان بيرنات، الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان.

صفقة بيرنات تتناسب تمامًا مع الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني حاليًا، فهي ستكون مجانية باعتبار أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية هذا الموسم ولم يُجدد إقامته بملعب حديقة الأمراء.

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ما يُسهل الأمور بصورة إضافية هو أن وكيل بيرنات هو نفسه وكيل جوردي ألبا ويتمتع بعلاقة طيبة للغاية مع فونت ودائرته، لذلك فمن المتوقع أن تسير الأمور بصورة مثالية في الأيام المقبلة.

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بيرنات يُعاني حاليًا من تمزق في الرباط الصليبي وغائب عن باريس منذ مدة، لكنه خيار مميز لدعم الجبهة اليُسرى لبرشلونة خصوصًا في ظل عدم وجود بديل فعلي لألبا.

جونيور فيربو فشل في إقناع رونالد كومان بقدراته، ما اضطر المدرب الهولندي في الكثير من الأحيان إلى الاعتماد على سيريجينو ديست كظهير أيسر وخسارة إمكاناته بالجبهة اليُمنى.

الجدير بالذكر أن بيرنات البالغ من العمر 27 عامًا هو أحد ناشئي أكاديمية فالنسيا، وبعد أن تألق رفقة الفريق الأول للخفافيش انضم لبايرن ميونخ ومنه إلى بي آس جي.