فولفسبورج وبوروسيا دورتموند: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج فى الجولة 27 من الدوري الألماني 2019-20، والتي تقام في فولكس فاجن أرينا

فولفسبورج 0 × 0 بوروسيا دورتموند

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26' ارنولد يرسل كرة أمامية تبحث عن ستيفين في اليمين، لكن جيريرو يعترض الكرة ويمررها برأسه للخلف.

25' خطيييييييرة لفوفسبورج بعرضية من اليسار عن طريق محمدي، يرتقي لها فوخهورست ويرسل تسديدة رأسية، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

25' انتهى النصف الأول من الشوط الأول ومازالت المباراة هادئة كما بدأت.

22' بينية من داوود من الوسط ينطلق لها هالاند ويحاول الوصول للكرة أمام منطقة الجزاء، لكن كاستليز الأقرب من جديد.

21' داوود يمرر كرة في اليسار بحثًا عن براندت في الأمام، لكنها تخرج بدون عنوان.

20" تحضير للهجوم بتمريرات بين لاعبي بوروسيا دورتموند في الخلف.

19' أمامية لبوروسيا دورتموند تبحث عن هالاند، لكن كاستيلز يخرج للكرة ويمسكها.

17' عرضية من اليمين عن طريق مبابو، تعبر من على رأس فيخهورست ثم يبعد حكيمي الكرة.

15' تسدية راااااائعة من ثورجان هازارد من على يمين قوس منطقة الجزاء، لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى.

14' تدوير للكرة بين لاعبي بوروسيا دورتموند يعود بحثًا عن الطريق لمرمى فولفسبورج.

13' الكرة تتحول لأصحاب الأرض، وينطلق بها مبابو في اليمين ومن ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع الأصفر.

12' كرات قصيرة بين لاعبي بوروسيا دورتموند أمام منطقة الجزاء، وتراجع تام لفولفسبورج

11' شلاجير يحاول التوغل أمام منطقة جزاء بوروسيا دورتموند، والدفاع يفتك الكرة.

10' عرضية من اليسار عن طريق هالاند الهارب إلى خارج منطقة الجزاء، لكن الدفاع يبعد الكرة.

6' مباراة هادئة جدًأ في بدايتها ولا خطورة حتى الآن من جانب الفريقين.

5' تمريرات بين لاعبي فولفسبورج في بداية للهجوم، وضغط عالي من بوروسيا دورتموند.

2' بداية هادئة للمباراة وبوروسيا على اليسار بالأصفر وفولفسبورج على اليمين بالأخضر.

1' بداية المباراة..

تشكيل بوروسيا دورتموند:

يبدأ المدرب لوسين فافر بطريقة (3-4-3)، وبتشكيلة تضم:

التشكيل | 3-4-3