فولفسبورج وبوروسيا دورتموند: مباشر لحظة بلحظة
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فولفسبورج 0 × 0 بوروسيا دورتموند
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
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26' ارنولد يرسل كرة أمامية تبحث عن ستيفين في اليمين، لكن جيريرو يعترض الكرة ويمررها برأسه للخلف.
25' خطيييييييرة لفوفسبورج بعرضية من اليسار عن طريق محمدي، يرتقي لها فوخهورست ويرسل تسديدة رأسية، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.
25' انتهى النصف الأول من الشوط الأول ومازالت المباراة هادئة كما بدأت.
22' بينية من داوود من الوسط ينطلق لها هالاند ويحاول الوصول للكرة أمام منطقة الجزاء، لكن كاستليز الأقرب من جديد.
21' داوود يمرر كرة في اليسار بحثًا عن براندت في الأمام، لكنها تخرج بدون عنوان.
20" تحضير للهجوم بتمريرات بين لاعبي بوروسيا دورتموند في الخلف.
19' أمامية لبوروسيا دورتموند تبحث عن هالاند، لكن كاستيلز يخرج للكرة ويمسكها.
17' عرضية من اليمين عن طريق مبابو، تعبر من على رأس فيخهورست ثم يبعد حكيمي الكرة.
15' تسدية راااااائعة من ثورجان هازارد من على يمين قوس منطقة الجزاء، لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى.
14' تدوير للكرة بين لاعبي بوروسيا دورتموند يعود بحثًا عن الطريق لمرمى فولفسبورج.
13' الكرة تتحول لأصحاب الأرض، وينطلق بها مبابو في اليمين ومن ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع الأصفر.
12' كرات قصيرة بين لاعبي بوروسيا دورتموند أمام منطقة الجزاء، وتراجع تام لفولفسبورج
11' شلاجير يحاول التوغل أمام منطقة جزاء بوروسيا دورتموند، والدفاع يفتك الكرة.
10' عرضية من اليسار عن طريق هالاند الهارب إلى خارج منطقة الجزاء، لكن الدفاع يبعد الكرة.
6' مباراة هادئة جدًأ في بدايتها ولا خطورة حتى الآن من جانب الفريقين.
5' تمريرات بين لاعبي فولفسبورج في بداية للهجوم، وضغط عالي من بوروسيا دورتموند.
2' بداية هادئة للمباراة وبوروسيا على اليسار بالأصفر وفولفسبورج على اليمين بالأخضر.
1' بداية المباراة..
تشكيل بوروسيا دورتموند:
يبدأ المدرب لوسين فافر بطريقة (3-4-3)، وبتشكيلة تضم:
التشكيل | 3-4-3
رومان بوركي
مانويل أكانجي - ماتس هوميلز - لوكاس بيشتشيك
رفائيل جيريرو - محمود داود - توماس ديلاني - أشرف حكيمي
ثورجان هازارد - إيرلينج هالاند - جادون سانشو
The teams are IN for Wolfsburg 🆚 Borussia Dortmund— Goal (@goal) May 23, 2020
Jadon Sancho and Emre Can only make the bench for #BVB#WOLBVB pic.twitter.com/TxryJppElv
تشكيل فولفسبورج:
يبدأ المدرب أوليفر جلاسنير بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة تضم:
التشكيل | 4-4-2
روسيلون - جون بروكس - بونجراتشيتش - كيفن مبابو
أدمير محمدي - ماكسيميليان أرنولد - كسافير شلاجير - ريناتو ستيفين
فاوت فيخهورست جينتشيك
فولفسبورج يحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة جمعهم من 26 مباراة، فاز في 10 وتعادل 9 وخسر 7، ويجب عليه الفوز أو خسارة المركز السادس لأحد ملاحقيه فرايبورج أو الأزرق الملكي الذي تراجع للمركز الثامن بعد الخسارة من دورتموند الأسبوع الماضي.
وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج في الجولة 27 من الدوري الألماني 2019-2020، والمقامة على ملعب فولكس فاجن.