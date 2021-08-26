فوضى في مانشستر سيتي بسبب رونالدو

رونالدو ينتظر موافقة يوفنتوس على انتقاله إلى مانشستر سيتي، والبرتغالي يتسبب في فوضى بالنادي الإنجليزي.

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي على بعد خطوات قليلة من العودة مجددًا إلى مدينة مانشستر، لكن هذه المرة على الجانب الأزرق من المدينة.

كريستيانو رونالدو دخل الموسم الأخير في عقده مع يوفنتوس، ولا يرغب في الاستمرار مع "السيدة العجوز"، وبحث خيار العودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني من جديد، لكن النادي الملكي يركز كافة جهوده على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

ويبدو أن رونالدو يقبل بفكرة خفض راتبه من أجل الرحيل عن صفوف يوفنتوس، ويضغط بقوة على إدارة ناديه للسماح برحيله.

صحيفة "as" الإسبانية تؤكد اقتراب رونالدو من الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي، وأن الاتفاق بين اللاعب وبطل الدوري الإنجليزي وشيك ولن يكون عقبة في طريق إتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العقد المقدم من مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2023 براتب صافٍ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو، وهو رقم بعيد للغاية عن راتبه في يوفنتوس الذي يبلغ 31 مليون يورو.

وحتى الآن، فإن يوفنتوس لم يوافق على رحيل رونالدو، حيث أكد النادي الإيطالي رغبته في الحصول على 25 مليون يورو، لعدم خسارة رأس المال، أو الحصول على خدمات البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي في صفقة مبادلة.

المشكلة الرئيسية في رغبة يوفنتوس، هي أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لا يرغب في التخلي عن خدمات جيسوس، وبالتالي عرض بطل الدوري الإنجليزي ضم رحيم ستيرلينج في العملية بدلًا من البرازيلي لكن ذلك الخيار ليس المفضل للنادي الإيطالي.

يوفنتوس يحتاج إلى مهاجم صريح وليس لاعب جناح، لذلك فإن موقفه ثابت، إما الحصول على المال بصفقة تتراوح بين 25 و30 مليون يورو، أو جابرييل جيسوس.

في غضون ذلك، ينتظر رونالدو بفارغ الصبر، حيث أصبح مؤكدًا انفصاله التام عن يوفنتوس، وترك التدريب مرة أخرى صباح الخميس بسبب ارتجاج بسيط في المخ.

جورج مينديش وكيل أعمال رونالدو تواجد في إيطاليا صباح الخميس لإصلاح الوضع قبل أن يتفاقم أكثر، والهدف هو منع رونالدو من الاضطرار للعب مباراة الجولة الثانية في الدوري الإيطالي أمام إمبولي، وتكرار رفض اللعب أساسيًا كما حدث في مباراة أودينيزي.

ومن المنتظر أن يقدم مانشستر سيتي عرض النهائي للحصول على موافقة يوفنتوس بحلول يوم الجمعة.

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