فوساتي يُحدد مشكلة أهلي جدة الأساسية

المدرب سعيد بالفوز على الوصل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال خورخي فوساتي المدير الفني لأهلي جدة السعودي أن اللمسة الأخيرة وإهدار الفرص هي المشكلة الأهم التي يُعاني منها فريقه حاليًا.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة الوصل في ربع نهائي بطولة زايد للأندية البطلة بالتفوق عليه إيابًا في جدة 2-1 بعدما كان قد عاد بتعادل ثمين بنتيجة 2-2 من مباراة الذهاب في الإمارات.

وقال فوساتي عقب المباراة أن فريقه استحق الفوز عقب الجهد المميز الذي بذله طوال اللقاء، مضيفًا "سعيد بالفوز، وسعيد لفرحة الجماهير بالتأهل للدور نصف النهائي من البطولة العربية".

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أضاف حول مشكلة الراقي الأساسية "لدينا مشكلة في إنهاء الهجمة وتسجيل الأهداف ساهمت في ضياع الكثير من الفرص في اللقاءات الماضية، وأنا واثق من حل هذه المشكلة لأننا نملك مهاجمين مميزين".

يُذكر أن الأهلي أكمل عقد الفرق الأربعة المتأهلة لنصف نهائي البطولة العربية، وسيلعب الفريق ضد مواطنه الهلال السعودي في مباراة صعبة ومثيرة، فيما سيُواجه النجم الساحلي التونسي فريق المريخ السوداني في نصف النهائي الآخر.