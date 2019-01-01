باولو دياز يكشف أهم أسباب فوز الأهلي على الوصل

لاعب أهلي جدة يتحدث عقب الفوز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال باولو دياز مدافع أهلي جدة السعودي أن تنفيذ تعليمات الجهاز الفني كان السبب الأهم في انتصارهم على الوصل الإماراتي وتأهلهم لنصف نهائي بطولة زايد للأندية البطلة.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابًا في الإمارات بهدفين لكل فريق، قبل أن ينجح الأهلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز إيابًا 2-1.

وقد سجل دياز أحد هدفي المباراة وقال بعدها "أشكر جميع اللاعبين على المستوى الذي قدموه اليوم، خاصةً الخط الخلفي للفريق".

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وبسؤاله عن المركز المفضل له في الملعب، أجاب المدافع التشيلي "أرحب باللعب في أي مركز وفقًا لرؤية الجهاز الفني للأهلي".

وسيُواجه الأهلي مواطنه الهلال السعودي في نصف نهائي البطولة العربية، بعد تأهل الزعيم لهذا الدور إثر تخطيه عقبة الاتحاد المصري بالفوز ذهابًا 3-0 والتعادل 0-0 إيابًا في الإسكندرية.