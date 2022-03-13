فوزي لقجع يكشف عن موقف حمدالله وزياش من الانضمام لمنتخب المغرب

كشف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، عن موقف عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق نادي الاتحاد، من الانضمام لصفوف أسود الأطلس، بعد قرار المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش بضم أكثر من لاعب كان بعيدًا.

خليلوزيتش يقرر ضم زياش والزلزولي

خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، كان قد اتخذ قرارًا في وقت سابق باستبعاد حكيم زياش من حساباته بشكل نهائي، بسبب ما بدر من جناح تشيلسي الإنجليزي، من عدم التزام بمعسكر أسود الأطلس.

اتحاد الكرة المغربي نجح في حل الأزمة الدائرة بين المدرب وزياش، وبعدها قرر خليلوزيتش استدعاء اللاعب مرة أخرى في القائمة التي ستلعب أمام الكونغو الديمقراطية.

وعلق لقجع على هذا الأمر قائلًا: "وجهنا الدعوة إلى زياش ومزراوي والزلزولي، وقمنا بمراسلتهم من أجل التواجد في مباراتي الكونغو الديمقراطية".

وعلى الجانب الآخر، كان الاتحاد المغربي قد وجه الدعوة إلى عبد الصمد الزلزولي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، والتي أقيمت في المغرب، ولاعب برشلونة الإسباني رحب في البداية.

ولكن تأثر الزلزولي بمطالبات الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعدم الانضمام إلى صفوف المغرب، تحسبًا للانضمام إلى منتخب إسبانيا، ليتراجع اللاعب عن قراره ويعتذر عن تواجده ضمن قائمة أسود الأطلس بكأس أمم إفريقيا.

ولكن لقجع أكد على أن خليلوزيتش وجه الدعوة إلى عبد الصمد الزلزولي، بجانب نصير مزراوي لاعب أياكس الهولندي، للتواجد في قائمة المنتخب المغربي.

ماذا قال رئيس الاتحاد المغربي عن موقف حمد الله؟

خلال تصريحات لبرنامج "ديكربيتاج" المذاع على إذاعة "إم إف إم" المغربية، أكد لقجع على أن عودة عبد الرزاق حمد الله إلى صفوف أسود الأطلس مازالت محل نقاش خلال الوقت الحالي.

لقجع شدد على أنه يتم فتح ملفات مشاكل بعض اللاعبين مع الجهاز الفني للمنتخب المغربي خطوة بخطوة، ومازالت هناك مناقشات بشأن مهاجم الاتحاد.

وأضاف رئيس الاتحاد المغربي، أن عودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة مع منتخب أسود الأطلس، هو الشغل الشاغل له الفترة الحالية، قبل مباراتي الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن يُعلن وحيد خليلوزيتش عن القائمة النهائية التي ستشارك في مباراتي الكونغو الديمقراطية، المؤهلة إلى كأس العالم 2022 يوم الخميس القادم.

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