من يفوز بالدوري السعودي 2022؟ مباريات الاتحاد والشباب والهلال والنصر المتبقية

أحمد الغنام
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تحتدم المنافسة بين الاتحاد والشباب والنصر والهلال على لقب موسم 2021-22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فمن يحقق اللقب في النهاية؟

تطور الدوري السعودي للمحترفين لا يتوقف، وفي كل موسم تصبح المنافسة أصعب وأكثر قوة من أجل الظفر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الصراع في موسم 2021-22 مفتوح على كل الاحتمالات، وإن كان الاتحاد يسير بخطى ثابتة وواثقة نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه موسم 2008-09.

المنافسة في الدوري السعودي سابقًا كانت تقتصر على فريقين أحدهما الهلال، لكن في الموسم الحالي، فإن الشباب والنصر و"الزعيم" ينافسون الاتحاد على اللقب.

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جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وتشتعل المنافسة في الدوري السعودي، مع تبقي سبع جولات فقط حتى نهاية الموسم الحالي.

ونستعرض في التقرير سير المنافسة في الدوري السعودي خلال الجولات الأخيرة ومن يمكن أن يحسم اللقب في نهاية المطاف.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1الاتحاد2217324814+3054
2الشباب2313734427+1746
3النصر2314274129+1244
4الهلال2011724020+2040
6ضمك2310673234-236
5أبها2394102535-1031
7الرائد2385102934-529
8الفتح237793329+428
9الفيحاء226971818027
10الطائي2382132236-1426
11الأهلي2351082831-325
12التعاون235993639-324
13الفيصلي235992231-924
14الاتفاق225892636-1023
15الباطن2357112234-1222
16الحزم2335151530-1514

متى ينتهي الدوري السعودي 2022؟

يتكون دوري المحترفين السعودي من 16 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 30 جولة طوال الموسم.

اختتمت حتى الآن 23 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أي أن المتبقي هو سبع جولات فقط، ولم يتم الإعلان بصورة رسمية عن موعد نهاية الدوري السعودي، ولكن من المتوقع أن ينتهي الدوري السعودي في موعده الطبيعي في مايو 2022.

ومع عدم الإعلان عن جدول المباريات رسميًا بعد الجولة 25 من المسابقة، نستعرض معكم مباريات فرسان الرهان في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وموقف كل منهم في صراع اللقب.

ما هي مباريات الاتحاد المتبقية في الدوري السعودي 2022؟

الجولة
المباراة
الموعد\ النتيجة
الملعب
12

الهلال - الاتحاد

الثلاثاء 8 مارس 2022،
20:45 السعودية، 19:45 مصر		الأمير فيصل بن فهد
24الاتحاد - الشبابالأحد 13 مارس 2022،
20:45 السعودية، 19:45 مصر		الأمير فيصل بن فهد
25الاتحاد - الحزمالجمعة 18 مارس 2022،
19:05 السعودية، 18:05 مصر		الجوهرة المشعة

ما هي مباريات الهلال المتبقية في الدوري السعودي 2022؟

الجولة
المباراة
النتيجة \ الموعد
الملعب
12
الهلال - الاتحاد
الثلاثاء 8 مارس 2022،
20:45 السعودية، 19:45 مصر		الأمير فيصل بن فهد
24الرائد - الهلالالأحد 13 مارس 2022،
18:50 السعودية، 17:50 مصر		مدينة الملك عبد الله الرياضية
25الهلال - الأهليالجمعة 18 مارس 2022،
20:50 السعودية، 19:50 مصر		استاد الأمير فيصل بن فهد

ما هي مباريات النصر المتبقية في الدوري السعودي 2022؟

الجولة
المباراة
النتيجة / الموعد
الملعب
24

الاتفاق - النصر

الجمعة 11 مارس 2022،
20:45 السعودية، 19:45 مصر		استاد الأمير محمد بن فهد
25النصر - الفيحاءالخميس 17 مارس 2022،
20:50 السعودية، 19:50 مصر		مرسول بارك

ما هي مباريات الشباب المتبقية في الدوري السعودي 2022؟

الجولة

المباراة

النتيجة / الموعد

الملعب

24

الشباب - الاتحاد

الأحد 13 مارس 2022،
20:45 السعودية، 19:45 مصر

الأمير فيصل بن فهد

25

الطائي - الشباب

الجمعة 18 مارس 2022،
19:00 السعودية، 18:00 مصر

الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

كيف يحسم الدوري السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى أحد المعايير التالية بالترتيب:

  • عدد النقاط في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.
  • فارق الأهداف في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.
  • عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.
  • فارق الأهداف في كامل المسابقة
  • الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في كامل الموسم.
  • الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الصفراء والحمراء.