فوزي غلام يوضح سبب ابتعاده عن مباريات نابولي

اللاعب الجزائري شارك في خمس مباريات مع فريقه هذا الموسم

أكد فوزي غلام، لاعب نابولي الإيطالي أن إصابته ليست خطيرة، وأنه يعاني من مجرد مشكلة عضلية.

وغاب غلام عن نابولي في آخر مباراتين بسبب الإصابة، نافياً الأخبار التي انتشرت بأن كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق لا يعتمد عليه.

وقال اللاعب الجزائري في تصريحات صحفية: "لديّ إصابة عضلية ولكن لا شيء يدعو للقلق، هدفي العودة للمنتخب الوطني، ولكن أولاً يجب أن أعود للمشاركة مع نابولي".

أنشيلوتي: نابولي عشوائي ومحبط للهزيمة من روما

وواصل: "كان الأمر صعباً، ولكن عليّ العمل بقوة للتعافي من الإصابة، أنا سعيد لأن الفريق يحقق الفوز".

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 28 عاماً، انضم إلى نابولي في يناير 2014 قادماً من سانت إيتيان، ولعب 37 مباراة بمختلف البطولات مسجلاً خمسة أهداف.