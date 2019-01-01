سيري آ

أنشيلوتي: نابولي عشوائي ومحبط للهزيمة من روما

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أبرز ما صرح به كارلو أنشيلوتي عقب خسارة نابولي من روما في ديربي الشمس

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي إن فريقه يحتاج إلى مزيد من الاتساق والتنظيم، مؤكدًا أن العشوائية هي السبب الرئيسي في تراجع النتائج.

وخسر نابولي على أرض روما بهدفين مقابل هدف واحد في ديربي الشمس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

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وتعرض أنشيلوتي إلى الطرد في مباراة فريقه الأخيرة أمام أتلانتا، بسبب اعتراضه على التحكيم في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليغيب عن الفريق في مباراة اليوم.

ولكن بعد المباراة، صرح المدرب الموقوف بأنه محبط من الخسارة التي جاءت بسبب العشوائية المتكررة في أداء الفريق والتي تكررت أكثر من مرة في المباريات الأخيرة.

وأضاف: "لقد افتقدنا للتكريز في لحظات كثيرة، الأخطاء تكلفنا أهداف مجانية في كل مباراة وهذا يتسبب في فقداننا للعديد من النقاط، أنا غير راض عن ذلك"

وتابع: "الهدف الأول جاء من خطأ دفاعي، الإجهاد من الممكن أن يتسبب في ذلك، ولكن علينا أن نعمل وفقًا للمعطيات الحالية دون الشكوى من الظروف، لا أرى أن كثرة المباريات من الممكن أن تعد مبررًا"

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يذكر أن نابولي بات يحتل المركز السابع على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي، ومن المرجح أن يتراجع أكثر بنهاية الجولة.

 

 

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