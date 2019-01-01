فوزي البنزرتي: مواجهة الديربي ستكون حماسية لكنها عادية

الوداد والرجاء يلتقيان على ملعب مراكش بعد نقله من ملعب مركب محمد الخامس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض التونسي فوزي البنزرتي؛ المدير الفني للوداد المغربي، إعطاء مواجهة فريقه أمام الرجاء بالديربي المغربي أكبر من حجمها، مؤكدًا أنه لقاء عادي مثل أي مباراة.

الديربي من المقرر أن يقام اليوم الأحد، بين وداد الأمة والنسور، على ملعب مراكش، ضمن الجولة العاشر بالدوري المغربي.

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وقال البنزرتي في تصريحاته لقناة "الرياضية" المغربية: "نحاول وضع هذه المباراة في إطار عادي جدًا، لا نحب تكبيرها أو تصغيرها عن حجمها، لأنها من المؤكد ستكون حماسية ومثيرة ونريد تقديم بها كرة قدم جيدة".

وتدخل كتيبة المدرب التونسي للقاء محتلة المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الأخضر في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

يذكر أن الرجاء كان يرغب في تأجيل اللقاء، تضامنًا مع جماهيره، التي أصدرت بيانًا مشتركًا رفقة أولتراس الوداد، معلنين عدم حضورهم اللقاء، إثر نقله إلى مراكش بدلًا من ملعب مركب محمد الخامس، إلا أن الجامعة المغربية أصرت على إقامته في موعده.