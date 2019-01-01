رئيس الرجاء المغربي: فرقنا مستهدف تحكيميًا ونطالب بتأجيل الديربي

جواد الزيات يوجه رسائل شديدة اللهجة للجامعة المغربية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد جواد الزيات؛ رئيس الرجاء المغربي، مساء أمس الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن غضبه مما وصفه بالظلم التحكيمي الذي يتعرض له الأخضر بالدوري، مطالبًا بتعيين حكام على أعلى مستوى لمباريات فريقه.

وجاء غضب رئيس النسور بعد تعادل فريقه أمام نهضة بركان، في اللقاء الذي أقيم في 30 من ديسمبر الماضي، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعدما كان الرجاء متأخرًا بهدف نظيف حتى الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للقاء.

الزيات قال، خلال المؤتمر الصحفي: "خاطبنا اتحاد الكرة كثيرًا ولجنة التحكيم، ولم يتم الرد على خطاباتنا، حتى تجاوزت الأمور الحد، وأصبح الرجاء مستهدف تحكيميًا في الفترة الأخيرة، خاصة لقاء نهضة بركان، وهذا واضح للجميع، الحكام يتغاضون عن احتساب ضربات جزاء لنا ويحتسبون لخصومنا ضربات وهمية، هذا كله ليس بمحض الصدفة أو أنها أخطاء بريئة".

وأضاف: "لا أشير بأصابع الاتهام تجاه أحد، لكننا بدأ الشك يراودنا، وعلى لجنة التحكيم أن تحذر وأن تعطي الرجاء حقه، لأنه فريق كبير، ويجب أن يكون حكام مباريات على مستوى عالي".

#ندوة_رئيس_الرجاء_الرياضي| #جواد_الزيات يوجه تحذيرا شديد اللهجة للجنة البرمجة ومديرية التحكيم " أعطوا الرجاء حقه". pic.twitter.com/L5HyewXU8w — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ٢ يناير ٢٠١٩

وحول لقاء الديربي أمام الوداد، الذي تم نقله من ملعب مركب محمد الخامس إلى ملعب مراكش الكبير، علق: "سنتقدم بطلب إلى اتحاد الكرة لإخطاره برفضنا خوض الديربي، حفاظًا على سلامة الجميع، هذه المواجهة قد تخلق مشكلات أمنية وغيرها، والأفضل أن يتم تأجيل اللقاء".

الديربي محدد له أن يقام في السادس من الشهر الجاري، على ملعب مراكش بعدما تم غلق مركب محمد الخامس، للصيانة، ضمن مباريات الجولة العاشرة بالدوري المغربي.

وتعادل الرجاء أمس الأربعاء، في الدقيقة الأخير أمام مولودية وجدة، ضمن الجولة الـ13.

الأخضر يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، ولا يزال له ثلاث مباريات مؤجلة.