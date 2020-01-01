فهد المولد يتحدث عن فوز الاتحاد على الاتفاق .. والاستعداد للفيصلي

المولد يقود الاتحاد للفوز على الاتفاق

تحدث فهد المولد نجم الاتحاد عن فوز فريقه على الاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد عدم تحقيق انتصارات لفترة طويلة.

الاتحاد حقق فوزًا صعبًا على الاتفاق، بهدف دون رد أحرزه فهد المولد بعد طول غياب، بأول هدف له عقب العودة من الإيقاف.

وقال المولد في تصريحات تلفزيونية عبر "الرياضية" السعودية: "الفوز على الاتفاق هام جدًا بالنسبة لنا، كنا نحتاج له على الرغم من عدم الظهور بالمستوى المرغوب فيه".

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وأضاف: "لدينا لقاء قوي أمام الفيصلي ونسعى لتحقيق الـ3 نقاط، وفي آخر مباراتين كانت الأخطاء فردية، اليوم استطعنا تصحيح الأخطاء وتحقيق الفوز".

وتابع المولد: "عقب إحراز الهدف تراجعنا وهذا ما خطأ لنا في اللقاء، ولم نستغل الفرص التي اتيحت لنا، ولكن الأهم هو نقاط اللقاء".

وارتقى الاتحاد إلى المركز الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 26 نقطة في مشواره للسعى للهروب من شبح الهبوط.