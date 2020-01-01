"كاس" ترفض استئناف النصر الخاص بقضية جوليانو وفنربخشه

جوليانو أحد العناصر الأساسية في النصر خلال الفترة الأخيرة

أصدرت المحكمة الرياضية "كاس" قرارها في القضية المتعلقة بالبرازيلي جوليانو لاعب النصر والقيمة المالية المستحقة لصالح فنربخشه التركي.

وتقدم النصر باستئناف ضد القرار السابق، من أجل إعفاء النادي من سداد المستحقات للنادي التركي ولكن قرار المحكمة اليوم الجمعة جاء صادمًا.

وأصدرت محكمة كاس، برفض الاستئناف المقدم من نادي النصر، وألزمت الإدارة بدفع المستحقات لنادي فنربخشه التركي.

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وكان جوليانو انتقل إلى النصر قادمًا من فنربخشه التركي في أغسطس 2018، بمقابل مادي 10.50 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2021.

وتوج البرازيلي رفقة العالمي ببطولتين، الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي بشكل مثير بعد منافسة شرسة مع الهلال، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي.

ويحتل النصر في الموسم الحالي المركز الثاني خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق 9 نقاط، حيث يجد العالمي صعوبة في الدفاع عن لقبه.