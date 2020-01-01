فهد المولد يبدأ التحضير للعودة إلى الملاعب في مايو

المولد سيبدأ برنامجًا تأهيليًا خاصًا خلال أيام

كشفت تقرير صحفية سعودية عن بدء اللاعب فهد المولد صانع ألعاب الاتحاد في التجهيز للعودة إلى الملاعب مُجددًا بعد اقتراب نهاية فترة الإيقاف التي عانى منها اللاعب.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن إيقاف المولد لمدة عام بسبب تناوله المنشطات في مباراة فريقه أمام النصر بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

ايقاف فهد المولد ينتهي رسميًا خلال شهر مايو المقبل، ليُكمل بذلك عامًا كامل من الابتعاد عن الملاعب، وذلك بعد ثبوت تناوله لمادة منشطة من قبل لجنة مكافحة المنشطات.

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التقارير قالت أن المولد سيبدأ برنامجًا تأهيليًا خاصًا خلال أيام، تمهيدًا للمشاركة في المباريات الرسمية بعد 3 أشهر من الآن.

وأكدت التقارير أن انمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد سيساهم في التكفل بكافة مصاريف برنامج المولد، والمساهمة في تواجده مع أحد الأندية الرياضية في إحدى المدن الأوروبية لتجهيزه بدنيًا.

ويُعد فهد المولد أحد أهم لاعبي الاتحاد في المواسم الأخيرة، وتأثره العميد بشكل واضح بغياب اللاعب عن الفريق خلال الموسم الحالي.

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يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًا المركز الثاني عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة جمعهم من 17 جولة.