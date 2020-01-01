إدارة الاتحاد تفشل في تسويق بريجوفيتش وجوناس

خرج الثنائي من حسابات الإدارة والمدير الفني الهولندي تين كات

كشفت تقارير صحفية مُقربة من نادي اتحاد جدة السعودي عن فشل الإدارة في تسويق الثنائي الأجنبي الصربي بيرجوفيتش والبرازيلي جوناس، حتى الآن.

وقالت صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها أن هذا الأمر يعود إلى ارتفاع قيمة عقد الثنائي، مما يجعل التعاقد معهما أمرًا صعبًا في ظل عدم ظهورهم بشكل جيد مؤخرًا.

وخرج الثنائي من حسابات الإدارة والمدير الفني الهولندي تين كات، بسبب عدم قدرتهم على تقديم مستوى مقنع للإدارة الفنية.

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وبحسب الصحيفة فأن إدارة الاتحاد لا تمانع في إعارة الصربي بيرجوفيتش مع تكفل إدارة النادي بدفع جزء من راتبه، ورغم ذلك لم تتمكن الإدارة من هذا الأمر.

وكانت العديد من الأندية قد حاولت التعاقد مع بريجوفيتش خلال الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن ارتفاع راتبه تسبب في توقف الصفقة والمفاوضات.

ووضع هذا الأمر الإدارة الحالية برئاسة انمار الحائلي في مأزق كبير بسبب ارتفاع رواتب اللاعبين إلى 10 ملايين ريال، تمثل قيمة أجور لاعبي الفريق الكروي الأول.

واستدعى هذا الأمر تخفيض هذه القيمة إلى أقل بتصريف عدد من اللاعبين الأجانب المكلفين مادياً على النادي وجلب آخرين في نفس المراكز بأسعار أقل لتخفيض الرواتب ما يضمن التزامها بالرواتب في مواعيدها للاعبين والعاملين.