المرض داهمه في دبي .. نقل فهد المولد إلى المستشفى

نجم الشباب محجوز في أحد مستشفيات دبي..

تعرض فهد المولد؛ نجم الشباب السعودي، لحادث عرضي في مدينة دبي الإماراتية، ما استدعى نقله على المستشفى على الفور.

ناديه لم يعلن عن أي تفاصيل حول العارض الصحي الذي داهمه، وكذلك المصادر الصحفية السعودية لا تزال لم تصل لأي معلومات دقيقة حول ما تعرض له.

لكن صحيفة "الرياضية" أكد أن حالته استقرت بالفعل بعد نقله إلى المستشفى دون أي مزيد من التفاصيل الأخرى.

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يذكر أن المولد كان قد شارك أساسيًا في الجولتين الماضيتين من دوري روشن أمام الاتفاق والخليج.

ومن المقرر أن يعود الشباب لاستئناف مبارياته في دوري روشن في 15 من سبتمبر الجاري عندما يحل ضيفًا على القادسية، ضمن الجولة الثالثة.