فهد المولد يكشف حقيقة تصريحه "ألعب بابجي مع ميسي"

انتشر تصريح سابق لنجم الاتحاد حول علاقته بنجم برشلونة، ما حقيقة الأمر؟

أوضح فهد المولد نجم الاتحاد حقيقة تصريحه الذي أطلقه الشهر الماضي حول علاقته بليونيل ميسي نجم برشلونة ولعبهما معًا الألعاب الإلكترونية خاصة لعبة "بابجي".

المولد الذي انتهت عقوبة إيقافه هذا الشهر أجرى حوارًا مع برنامج "عن بعد" المذاع عبر فضائية روتانا خليجية كشف خلاله عن سعادته الهائلة بالصورة التي التقطها مع نجم البارسا خلال مباراة السعودية ضد الأرجنتين الودية عام 2012.

إذ قال "أنا من عشاق ميسي وبرشلونة، لذا كنت سعيدًا جدًا برؤيته أمامي، كانت حركة لا شعورية مني تجاهه في الصورة الشهيرة، وأي عاشق له سيفعل أكثر من هذا".

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وقد سُئل عن تصريحه الذي أطلقه في إبريل الماضي حول لعبه "البابجي" مع ميسي، فأجاب "كنت أقصد عبد الفتاح عسيري لاعب الأهلي ، فنحن نطلق عليه لقب ميسي".

وتطرق المولد لأوقاته الصعبة خلال فترة الإيقاف، مشيرًا إلى أن انتقادات بعض الجماهير له وهجومها ضده جعلته يفكر جديًا بالرحيل عن الاتحاد أو اعتزال كرة القدم نهائيًا، مضيفًا "أحمل على هاتفي مقطع فيديو لأحد الجماهير يصف لعبي بالاتحاد مجاملة لي ويُطالب برحيلي، كدت أرحل وأعتزل اللعب تمامًا بسبب تلك الضغوطات، لكني تعلمت التعامل معها وصممت على أن أعود أقوى وأفضل مما سبق".

تابع صاحب الـ24 عامًا قائلًا "استمعت إلى نصائح سعود كريري، محمد نور وأسامة المولد يسانداني دائمًا، كنت لا أخرج من منزلي بسبب تلك الضغوطات لكني أصبحت قادرًا على تحملها".