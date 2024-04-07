أحد أقصر النهائيات على الإطلاق!

نهاية حزينة شهدها نهائي كأس السوبر التركي، حين انسحب لاعبو فنربخشة (أقل من 19 عامًا) بعد 3 دقائق فقط من بداية المباراة أمام جلطة سراي.

وشارك فنربخشة بفريق الرديف احتجاجا على "الظلم الواقع ضده"، وسجل ماورو إيكاردي التقدم لجلطة سراي في الدقيقة الأولى، قبل أن يغادر اللاعبون الخاسرون ملعب 11 نيسان.

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وتوج جلطة سراي بطلًا لكأس السوبر التركي، بينما استمر لاعبو الفريق بالكرة فيما بينهم، من أجل أن يشاهد المشجعون المباراة التي تعد واحدة من أقصر النهائيات على الإطلاق.

يشار إلى أن المباراة كانت مقررة قبل أشهر في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، لكنها ألغيت لأسباب سياسية.

وكان فنربخشة طلب تأجيل اللقاء بسبب خوضه ربع نهائي الدوري الأوروبي، الخميس المقبل، ضد أولمبياكوس اليوناني، كما طالب بتعيين حكم أجنبي لإدارة المباراة بحجة المعاملة غير المنصفة من قبل الحكام الأتراك ضده.