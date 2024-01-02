انتصار السعودية .. اعتراف رسمي من اتحاد الكرة التركي في أزمة كأس السوبر

إسدال الستار على أزمة كأس السوبر باعتراف تركي جريء

كشف الاتحاد التركي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء؛ عن أسرار جديدة، في واقعة "إلغاء" كأس السوبر المحلي بين جلطة سراي وفنربخشه، على الأراضي السعودية.

السعودية حصلت على حقوق تنظيم كأس السوبر التركي، والذي كان من المقرر أن يجمع جلطة سراي وفنربخشه، مساء يوم الجمعة الماضي؛ إلا أن أزمة عنيفة اشتعلت، بعد رفض سلطات المملكة، نزول نجوم الفريقين بـ"صورأتاتورك"؛ ما أدى إلى إلغاء المباراة، وتأجيلها إلى وقتٍ لاحق.

وفي هذا السياق.. قال اتحاد الكرة التركي في بيان رسمي، اليوم: "نعتقد أن السياسة لا ينبغي أبدًا أن تتدخل في الرياضة.. وانطلاقًا من هذا الإيمان، وتعاوننا الشفاف مع ناديينا المتميزين؛ نود توضيح بعض الأمور المهمة، حول عملية كأس السوبر 2023".

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وأشار البيان، إلى أنه تم إرسال اقتراح لعب مباراة كأس السوبر 2023، في الرياض، إلى اتحاد الكرة التركي، من قِبل SMC "شركة الإعلام السعودي/ موسم الرياض"، وتم التوقيع عليه بموافقة جلطة سراي وفنربخشه، ودون تدخل من رئيس الاتحاد.

وأوضح أن مباراة كأس السوبر التركي، ينطبق عليها نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأساسي؛ والذي ينص على ضرورة عدم خلط السياسة بـ"الرياضة"؛ وهو ما تم تطبيقه بالفعل من المنظمين، ولم يلتزم به جلطة سراي وفنربخشه.

واختتم اتحاد الكرة التركي بيانه؛ بالقول: "نؤكد أننا لن نسمح أبدًا، بجهود استخدام الرياضة، التي تعد أهم قوة موحدة لمجتمعنا، لأغراض مختلفة.. ونعرب عن أننا سنواصل العمل بإصرار، لجعل كرة القدم في البلاد، مشهورة بالنجاح".