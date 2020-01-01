فليك يعترف: كوتينيو لم يندمج في بايرن ميونخ حتى الآن

مستقبل كوتينيو مع بايرن ميونخ سيتضح خلال الأيام المقبلة

يزداد الضغط على البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم بايرن ميونخ الألماني، قبل بداية النصف الثاني من الموسم الحالي.

ويلعب كوتينيو، معارًا لبايرن ميونخ من برشلونة الإسباني، لمدة موسم واحد، مع وجود بند أحقية الشراء في عقده بقيمة 120 مليون يورو.

ولم يُظهر كوتينيو، ما يدفع إدارة النادي البافاري، لتفعيل هذا البند الصيف المقبل، خلال النصف الأول من الموسم، إلا أنه مطالب بالقيام بذلك في مراحل الحسم خلال النصف الثاني.

وقال هانزي فليك، المدير الفني للبايرن، في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "فيليب لاعب موهوب، لكنه يحتاج إلى الاندماج مع اللاعبين".

وأضاف صاحب الـ54 عامًا: "لا أعتقد أننا قمنا بدمجه بما فيه الكفاية حتى الآن".

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ولا يمكن اعتبار كوتينيو فائزًا أو خاسرًا خلال معسكر بايرن ميونخ الشتوي في قطر، فبسبب الإصابات التي ضربت صفوف إف سي هوليوود مؤخرًا، سيلعب النجم البرازيلي في مراكز مختلفة خلال الأسابيع المقبلة.

كوتينيو، قد يشغل مركز صانع الألعاب وربما يلعب كلاعب دائرة (المركز رقم 8)، ومن الممكن أيضًا أن يظهر كجناح.

وعن ذلك، يعلق فليك: "المعسكر الشتوي كان إعدادًا جيدًا لكوتينيو، تم التخطيط معه على الكثير من الأشياء، أتمنى أن يظهر معدنه الحقيقي أمام هيرتا برلين".

ويحل بايرن ميونخ، ضيفًا على هيرتا برلين الأسبوع المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري الألماني .