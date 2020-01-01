كوتينيو: بايرن ميونخ يمتلك الجودة لتحقيق دوري أبطال أوروبا

لاعب بايرن ميونخ يثق في قدرة فريقه على معانقة ذات الإذنين آخر الموسم

يعتقد فيليب كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ الألماني، في قدرة فريقه على الوصول بعيداً في دوري أبطال أوروبا.

وضمن الفريق البافاري تأهله لدور الـ 16 من البطولة الأوروبية بعد تصدره مجموعته في دور المجموعات، ليضرب موعداً مع تشيلسي.

وقال كوتينيو في تصريحات صحفية: "نريد أن نبذل قصارى جهدنا ونتأهل للدور القادم، وبالطبع نحقق البطولة في نهاية المطاف، نحن نمتلك الجودة الكافية لذلك".

وتطرق اللاعب البرازيلي للحديث عن مدربه فليك وقال: "إنه يقوم بدوره في محاولة إبقاءنا في حالة جيدة، ليكون القيام بعملنا سهلاً".

وواصل: "إنه يقوم بعمل رائع ومن المحتمل أن يكون مدرباً لبايرن ميونخ فترة طويلة، كل اللاعبين سعداء بالعمل معه، ولكن هذا القرار يجب أن يكون من إدارة النادي".

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جدير بالذكر أن مباراة ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بين بايرن وتشيلسي ستكون يوم 25 فبراير، على أن تكون مباراة الإياب يوم 18 مارس.