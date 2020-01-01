فليك يتراجع عن رغباته: بايرن ميونخ أجرى صفقتين بالفعل

لا نحتاج لصفقات..

تراجع هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن تصريحاته التي طالب فيها بإجراء تعاقدين على الأقل في يناير، واعتبر أن عودة روبيرت ليفاندوفسكي وسيرجي جنابري من الإصابة بمثابة تدعيمات جديدة.

وكان حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبافاري، قد أعرب من قبل دهشته من طلب فليك صفقات جديدة، وأكد على صعوبة حدوث ذلك في السوق الشتوية، قبل أن يخرج فليك ويصمم على أفكاره الأسبوع الماضي.

بايرن يستعد لاستئناف الدور الثاني من منافسات الدوري الألماني، عندما يحلّ ضيفًا على هيرتا برلين بالملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية مساء الأحد، وقد تحدث فليك عن عدة أمور خلال المؤتمر الصحفي لهذه القمة.

مساعد يواخيم لوف السابق قال "لقد تحسنت حالة الإصابات، عاد ليفاندوفسكي وكذلك جنابري ولكن الأخير أتى إلينا بقصة شعر جديدة!.".

"روبرت قريب من التعافي بنسبة 100%، إنه لاعب محترف للغاية، وعندما كُنّا في الدوحة، كان يتدرب بكل قوته وحده هنا. سيتدرب لوكاس هيرنانديز اليوم في الملعب، بينما يبتعد خافي وكومان بضعة أسابيع."

"الهدف هو أن يجتمع الجميع مجددًا في فبراير ومارس لأن الأسابيع القوية والصعبة تبدأ منذ ذلك الحين. صحيح أنني قلت أننا بحاجة إلى تعاقدات، ولكن ثمة أمور تغيرت الآن، مع عودة جنابري وليفاندوفسكي، لدينا تدعيمان."

"لقد أجريت محادثة مع حميديتش وكلانا يريد العمل بنجاح، وعندما يتعلق الأمر بالوافدين، فمن المهم أن يأتي لاعبون لمساعدتنا، أثق تمامًا في حميديتش وكذلك في قسم الكشافة لدى بايرن ميونخ. يجب أن يحدث ذلك بعناية وليس بجنون."

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أما عن مباراة هيرتا، فقال "يجب أن نبدأ بقوة، من المهم للغاية أن نبدأ الدور الثاني بشكل مميز وقوي. نتطلع جميعًا إلى ذلك رغم أننا نواجه فريق قوي دفاعيًا، علينا أن نستعد جيدًا لذلك.".

وأتم "لدينا الجودة لنصبح أبطالًا للدوري، أظهرنا ذلك في العام الماضي مع نيكو كوفاتش. لا أشعر بأي ضغط، أستمتع بعملي، ولكن بالطبع دائمًا ما أكون تحت ضغط هُنا مهما كان الموقف.".

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا وبفارق 4 نقاط عن المتصدر ريد بول لايبزيج، بينما يتقدم البافاري على بوروسيا دورتموند صاحب المرتبة الرابعة، بفارق 3 نقاط.