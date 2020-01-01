فليك ونجوم بايرن ميونخ ممتعضون قبل قمة تشيلسي

ولكنه غضب إيجابي..

أعرب هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه في الشوط الثاني أمام كولن ضمن منافسات الدوري الألماني.

العملاق البافاري انتصر بأربعة أهداف لهدف، ورغم أن البايرن حسم المباراة في أول ربع ساعة بثلاثية، لكنه ظهر بمستوى باهت للغاية في الشوط الثاني مكّن كولن من العودة في المباراة.

فليك في تصريحاته للصحافة قال "لقد لعبنا بصورة جيدة للغاية في الشوط الأول، كُنّا راضيين تمامًا عن الأداء حينها، ولكنني منزعج بما قدمناه في الشوط الثاني، لم نظهر بنفس الصورة الجادة التي كُنّا عليها من قبل.".

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وقد شاطر توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، مدربه الرأي، حيث قال هو الآخر "قدمنا عرضًا رائعًا في الشوط الأول، لقد كان متعة للعيون حقًا! لقد كانت فعاليتنا عالية في الدقائق العشر الأولى.".

كما أضاف "ولكن للأسف قلّ الأمر كثيرًا بعد ذلك. ظهرنا بصورة سلبية للغاية واعتمدنا على ما حقنناه في الشوط الأول وأنقذنا نوير أكثر من مرة، ينبغي علينا أن نتخلص من هذا السلوك قبل مباراة تشيلسي.".

نوير غاضب من بايرن ميونخ رغم الفوز الكبير على كولن

أما سيرجي جنابري، الذي أحرز هدفين في رباعية بايرن، فقال "أهدرنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني، لكن في النهاية تمكن من تحقيق الثلاث نقاط.".

وأتم قائلًا "كلنا سعداء، لقد كان لكولن فرصًا واضحة أيضًا، نوير أنقذ فرصتين أو ثلاث بطريقة عالمية، كان بمقدور الفريقين إذًا أن يسجلا أكثر من النتيجة النهائية.".

يذكر أن بايرن ميونخ سوف يلتقي يوم الجمعة مع بادربورن في البوندسليجا قبل أن يطير إلى لندن لمواجهة تشيلسي في ستامفورد بريدج بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.