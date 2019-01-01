فليبي لويس: نيمار أراد العودة لبرشلونة

فيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد السابق يؤكد أن مواطنه البرازيلي نيمار أراد الانضمام لصفوف برشلونة هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف فيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد السابق أن مواطنه نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان كان يسعى بكل ما لديه من جهد للعودة لبرشلونة هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب في تصريحات صحفية وأكد خلالها أن نيمار أصبح في حال أفضل بالوقت الحالي عقب انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

وقال لويز: "أعتقد أن نيمار أراد الانضمام لبرشلونة من جديد، لو لم يكن يريد ذلك لما سمعنا اسمه كل يوم ولمدة شهرين في الأخبار".

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وأضاف: "الخروج من باريس سان جيرمان ليس بالأمر السهل، هناك لا يقومون بالبيع بسهولة ذلك معروف للجميع وليس بالأمر الجديد".

وأكمل: "نيمار أصبح أكثر هدوءًا عندما استقر على البقاء هذا الموسم ويمكنه التطور في باريس وهناك يوجد مبابي وإيكاردي وكافاني، من الهام بالنسبة لهم أن يحققوا الفوز بشيئًا ما".

جدير بالذكر أن الصيف كان قد شهد مفاوضات كبيرة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة ونيمار لإعادة النجم البرازيلي للفريق الكتالوني من جديد، لكن طلبات النادي الفرنسي المادية عرقلت الصفقة.