مفاجأة - نجوم برشلونة عرضوا المساهمة مالياً في صفقة نيمار

رد الإدارة كان صادماً على هذا العرض

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

استمرت قضية انتقال النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى برشلونة، عدة أسابيع خلال سوق الانتقالات، دون الوصول لأي جديد.

برشلونة حاول إدخال العديد من نجومه في صفقة تبادلية، كان أبرزهم فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش.

باريس أبدى استعداده للبيع، ولكن في حالة وصول العرض المناسب، والذي قد يصل لأعلى من 222 مليون يورو، القيمة التي دفعها النادي الفرنسي لجلبه من نظيره الكتالوني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن مفاجأة، بعرض بعض نجوم الفريق الكبار المساهمة المالية بما يصل لـ20 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وأوضحت أن إدارة النادي الكتالوني لم ترحب بتلك الفكرة، وحاولت ضم نيمار من خلال الموارد الذاتية.

إصرار بعض اللاعبين على عودة نيمار، جاء لإيمانهم بقدرات البرازيلي، وكذلك نظراً للشعبية الكبيرة التي يمتلكها داخل غرفة ملابس الفريق.

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وعلى الجانب الآخر كانت هناك حالة من الخلاف لدى أعضاء مجلس إدارة النادي، بين موافق ومعارض لعودة نيمار.

يذكر أن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة، خرج في تصريحات صحفية مؤخراً، ليؤكد صعوبة العودة للمفاوضات لضم نيمار في يناير القادم.