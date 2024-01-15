"فقش البيضة" .. وليد الفراج يكشف حقيقة خطة مانشيني "الشيطانية" في منتخب السعودية

أسرار جديدة بعد أزمة منتخب السعودية

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن حقيقة "الخطة الشيطانية" للإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ بعد أزمة النجوم المستبعدين من قائمة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

مانشيني برر استبعاد سلمان الفرج، قائد نادي الهلال، بالإضافة إلى رباعي النصر "نواف العقيدي وسلطان الغنام وخالد الغنام ومحمد مران"، ومتوسط ميدان الاتفاق علي هزازي، من قائمة الأخضر السعودي؛ لأسباب انضباطية، وسط تكذيب من هؤلاء اللاعبين جميعًا.

الفراج رد عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، على المشككين في نوايا مانشيني؛ قائلًا: "الرجل فقش البيضة.. ما هي مصلحته لكي يكذب؟!"، نافيًا تصفية المدرب الإيطالي، الحسابات مع فريق بعينه، أو تخطيطه للهروب من المملكة، بافتعال هذه الأزمة.

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وأكد الإعلامي الرياضي، على أن روبرتو مانشيني، جاء من أجل مشروع كبير في منتخب السعودية الأول لكرة القدم، موضحًا أن خروجه أمام وسائل الإعلام، للحديث عن هذه الأزمة؛ كان بموافقة المسؤولين عن الرياضة في الدولة.

ووصف وليد الفراج، ردود اللاعبين ووكلاءهم الذين كذبوا فيها المدرب الإيطالي بـ"القضية الخاسرة"، مشددًا على أن زمن الدلع انتهى في الكرة السعودية، وأن لجنة الاحتراف، ستتخذ قرارات قوية ضد السداسي المستبعد.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية، سيفتتح مشواره في بطولة كأس أمم آسيا 2023؛ عندما يواجه عمان اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.