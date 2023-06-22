فقدان أمل أم هدف حقيقي؟ .. الهلال يتحرك نحو "فخر العرب"

هدف عربي يزاحم نجوم أوروبا في قائمة أهداف الهلال الصيفية

هدف جديد انضم لأهداف الهلال السعودي الكثيرة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن هذه المرة الهدف عربي وليس أوروبي كما سابقيه.

الزعيم لم يبرم أي صفقة خلال الميركاتو حتى الآن، لكن متوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات كثيرة مع تنصيب فهد بن نافل رئيسًا له، بشكل رسمي، أمس الخميس.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكاس" القطرية فإن الهلال وضع المصري محمد صلاح؛ جناح ليفربول الإنجليزي، كأحد أهدافه الصيفية الهجومية.

"GOAL" كان قد أكد خلال مطلع يونيو الجاري أن الزعيم لم يتحرك بعد تجاه الملقب بـ"فخر العرب" من قبل محبيه، لكن يبدو أن رفض النجوم العالميين الأجانب للعروض الهلالية، دفع الزعيم للمحاولة مع الفرعون المصري.

الأرجنتينيان ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا، البلجيكي روميلو لوكاكو، إدين دجيكو، جميعهم رفضوا الهلال علنًا سواء بالانضمام لأندية جديدة بالفعل خلال الصيف الجاري أو بتصريحات رسمية كالبلجيكي، الذي كشف رفضه عن طريق تصريحات المحامي الخاص به.