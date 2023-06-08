خاص | محمد صلاح بديل ليونيل ميسي؟ .. كشف حقيقة "العرض المثير" من الهلال

ميسي رفض عرض الهلال المغري، فهل التوجه الجديد هو محمد صلاح حقًا؟

بالطبع! لن يقف الهلال بأيادي مكتوفة بعد رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانضمام لصفوفه، إذ سيتحرك نحو عديد النجوم لمواكبة الصفقات العالمية التي يجريها منافسوه، لكن هل دخل المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، ضمن الخطة الهلالية.

ميسي بالأمس أنهى الجدل رسميًا، وأعلن انضمامه لإنتر ميامي الأمريكي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وردًا على هذه الصفقة، تداولت بعض التقارير خلال الساعات القليلة الماضية أنباء مزعومة عن تقديم الزعيم عرضًا لصلاح مقابل مليار و100 مليون يورو.

لكن علم "GOAL" من مصادر سعودية قوية أن صلاح حتى الآن لم يدخل بعد ضمن قائمة الصفقات العالمية التي يسعى نحوها المسؤولون خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

"GOAL" كان قد كشف قبل عدة أشهر أن البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، هو الخطة البديلة للهلال حال رفض ليو، وبالفعل التقارير الأجنبية تتحدث عن هذا التوجه خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن الدوري السعودي أبرم صفقة عالمية وحيدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ تعاقد الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.