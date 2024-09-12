بعد رفض أندية البرازيل التعاقد معه .. فريق مكسيكي يرحب بضم راموس

راموس قد ينضم إلى الدوري المكسيكي...

رحب نادي مونتيري المكسيكي، بفكرة التعاقد مع سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد الأسبق، والذي انتهى عقده مع إشبيلية في شهر يونيو الماضي.

ومنذ أن انتهى عقد راموس، مع إشبيلية في شهر يونيو الماضي، لم يتعاقد مع أي فريق حتى الآن، وسط رغبة من بعض الأندية السعودية والقطرية في التعاقد معه.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن شقيق راموس، عرض بالفعل خدمات سيرخيو، على 4 أندية برازيلية، وهم بوتافوجو، كورينثيانز، فلامنجو، فاسكو دي جاما، ولكن لم يتوصل إلى أي اتفاق بسبب راتب المدافع الإسباني المرتفع.

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وبحسب التقرير الذي نشره برنامج " إل شيرينجيتو"، فإن الرئيس الرياضي لنادي مونتيري المكسيكي، رحب بفكرة ضم راموس وقال: "لقد تلقينا اتصالات للتعاقد مع راموس، سأفعل ذلك بكل تأكيد وأنا مغمض العينين".

ومن جانبه أبدى مارتن ديميكيليس، المدير الفني للفريق المكسيكي، سعادته بالصفقة في حال إتمامها، وقال: "سيكون التعاقد مع سيرخيو شرفًا عظيمًا".