ليس أوروبا أو الخليج .. شقيق سيرخيو راموس يبحث عن تسويقه في وجهة غير متوقعة!

اللاعب لا يزال متاحًا منذ رحيله عن إشبيلية..

منذ رحيله عن صفوف إشبيلية، في الأول من يوليو الماضي، لا يزال النجم المخضرم سيرخيو راموس، في انتظار تحديد الوجهة الجديدة، حيث ارتبط اسمه بالعديد من الأندية، سواءً في السعودية وقطر، والولايات المتحدة، وحتى في الدوري الإسباني.

المدافع الإسباني صاحب الـ38 عامًا، والذي توج بـ4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وفاز بكأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2008 و2012، لم يتمكن من تحديد وجهته الجديدة، الأمر الذي بلغ حدّ ترشيحه للعب في صفوف ديبورتيفو لاكورونيا، الذي ينشط في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، كما تلقى عرضًا من نادي سان دييجو الأمريكي، إلا أنه شقيقه رينيه، ووكيل أعماله، رفض العرض لضعف قيمته المالية.

وفي هذا السياق، ذكرت UOL البرازيلية، أن رينيه راموس، شقيق سيرخيو، بدأ بعرض اللاعب على 4 أندية في البرازيل، وهم بوتافوجو، كورينثيانز، فلامنجو، فاسكو دي جاما، إلا أنه لم يتوصل لاتفاق مع أي نادٍ - حتى الآن - في ظل مطالبته براتب مرتفع، وهو الأمر الذي قد يعقّد انتقاله، علمًا بأن كورينثيانز وقع عقدًا مؤخرًا مع الدولي الهولندي ممفيس ديباي، ما يصعب مهمة توقيعه لراموس.

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ووفق التقارير، فإن وجهة رينيه الأولى كانت بعرض شقيقه على السعودية وقطر، كون الدوريين الخليجيين يقدمان العروض الأعلى من حيث الرواتب حاليًا، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، مع غلق باب الانتقالات الصيفية، لتتحول وجهة راموس إلى الدوري البرازيلي، في انتظار العرض الذي يعيده إلى ملاعب الكرة.

من ناحية أخرى، أفاد موقع "إيستاديو ديبورتيفو" بأن مفاوضات رينيه مع بوتافوجو باءت بالفشل، وكذلك رفض ناديا فاسكو دي جاما، التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق، لأسباب مالية، ورغم إبداء مسؤولي كورينثيانز اهتمامًا باللاعب، ولكن فرص انتقاله ضئيلة، لتصبح الوجهة الأكثر واقعية لسيرخيو هي الدوري الأمريكي.

واستهل سيرخيو راموس مسيرته الكروية في صفوف إشبيلية، ثم لعب في صفوف ريال مدريد الإسباني خلال الفترة بين 2005-2021، وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ليلعب لمدة موسمين، ثم خاض الموسم الماضي بقميص فريقه الأول، فيما ارتبط اسمه برغبة أندية الدوري السعودي في التعاقد معه، بين الاتحاد في ميركاتو 2023-2024، وهو الأمر الذي اعترف به رئيسه الأسبق أنمار الحائلي، وكذلك النصر والشباب والعروبة في الميركاتو الماضي.