فريق مفاجأة يطلب خدمات يوفيتش!

مهاجمان شابان ينافسان ريبيري على هجوم سامبدوريا

يرغب نادي سامبدوريا الإيطالي في تدعيم صفوفه بمهاجم جديد هذا الموسم؛ أمر ليس سهلًا وسط عدة خيارات مطروحة على النادي بينها المخضرم فرانك ريبيري ومهاجمين شابين.

من المهاجم الحلم لسامبدوريا؟

يسعى سامبدوريا لتدعيم صفوفه بمهاجم جديد هذا الصيف؛ الصفقة الحلم بالنسبة للفريق الإيطالي هو الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

مهاجم ريال مدريد الشاب، 23 سنة، التعاقد معه لن يكون سهلًا لسامبدوريا حتى وإن كان خروجه معارًا بحسب شبكة سكاي الإيطالية.

وقضى يوفيتش نصف الموسم الماضي معارًا لناديه السابق إينتراخت فرانكفورت الألماني الذي انتقل منه إلى ريال مدريد في 2019 لكنه لم يحقق نجاحًا بعد مع الفريق الإسباني.

ريبيري ينافس شاب آخر

ويظهر اسم الفرنسي فرانك ريبيرى ضمن المرشحين لهجوم سامبدوريا؛ اللاعب الفرنسي بلا نادٍ الآن والتعاقد معه سيكون بعقد انتقال حر.

وانتهى عقد ريبيرى مع فيورينتينا بنهاية الموسم الماضي بعد موسمين قضاهما في صفوف الفريق مسجلًا 5 أهداف وصنع 10 أهداف في 51 مباراة.

لكن نادي سامبدوريا لم يقرر بعد هل سيكمل خطته في التعاقد مع ريبيرى، 38 سنة، أم لا لكنه يبقى خيارًا.

وعلى اللاعب الفرنسي المخضرم منافسة لاعب آخر هو أندريا بيتانيا مهاجم نابولي للحصول على مكان في سامبدوريا.

ولم يسجل أندريا، 26 سنة، مع فريق الجنوب الإيطالي سوى 5 أهداف خلال 37 مبارة لعبها طوال الموسمين الماضيين.

وحتى إن لم يرغب بيتانيا في ترك نابولي لكنه قد يضطر إلى ذلك ليحظى بفرصة اللعب بشكل مستمر.

ولم يغلق فريق المدرب روبرتو دافيرسا الباب أمام كيتا بالدي الذي قضى الموسم الماضي معارًا في صفوف سامبدوريا قادمًا من موناكو الفرنسي.

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