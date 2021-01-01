أخبار الانتقالات | صدمة مبابي وبديل رونالدو في يوفنتوس

أكدت مصادر جول أن يوفنتوس أتتم اتفاقه مع إيفرتون من أجل إعادة مويس كين لصفوفه.

الصفقة ستكون إعارة لمدة موسمين مع إلزامية شراء مقابل قرابة 20 مليون يورو.

وأكد "فابريزيو رومانو" أن يوفنتوس لن يضم أي لاعبين إضافيين في خط الهجوم بعد الحديث عن إيدين هازارد وبيير إيمريك أوباميانج.